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盛弘去年每股賺2.45元 敏盛智醫城第2季起貢獻營收

2023/3/24 21:55
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）盛弘醫藥公布去年稅後淨利新台幣2.94億元創新高，年增26.34%；每股稅後盈餘（EPS）2.45元。旗下敏盛智醫城預計5月正式營運，第2季可開始貢獻營收。

敏盛2022年營收41.37億元，年增7.46%；歸屬母公司稅後淨利則來到2.94億元新紀錄，EPS為2.45元。

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盛弘表示，集團旗下位於桃園市中心區的敏盛智醫城已於3月15日試營運，預計5月正式營運，估計每日門診量可達1000人。敏盛智醫城以服務亞健康民眾為主，除了門診之外，結合合作夥伴提供衛教諮詢、傳遞和健康服務，正式營運後，第2季可開始為集團貢獻營收。

盛弘指出，敏盛智醫城由集團所屬的方鼎資訊與醫電數位共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統（DIGI-HIS），串接醫院、診所、藥局系統，為台灣第一座智慧醫療城；最大的特色是從掛號到領藥全程無紙化，只需要使用智慧型手機下載「智醫診所APP」就可以完成預約掛號、報到看診、電子支付、視訊諮詢、用藥資訊。（編輯：楊蘭軒）1120324

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