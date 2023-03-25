悼摩爾 張忠謀：半導體第一代共同奮鬥朋友所剩無幾

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英特爾共同創辦人摩爾（圖）於台灣時間25日去世，享耆壽94歲。台積電創辦人張忠謀表達悲傷之意，並表示他的半導體第一代共同奮鬥的朋友已所剩無幾。（圖取自英特爾網頁intel.com）

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore）今天去世，享耆壽94歲。台積電創辦人張忠謀表達悲傷之意，他說，摩爾過世，表示「我的半導體第一代共同奮鬥的朋友，已所剩無幾」。

英特爾（Intel）今天宣布，共同創辦人摩爾逝世，享耆壽94歲。摩爾是半導體產業先驅，曾提出「摩爾定律」（Moore’s law），認為因製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。「摩爾定律」也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。

路透社報導，英特爾與摩爾的家族慈善基金會說，摩爾在夏威夷的住家過世，他的家人隨侍在側。

對此張忠謀透過台積電發布回應表示，「很悲傷聽到戈登（Gordon Moore）逝世的消息，戈登是我很尊重、並且相知超過60年的摯友」。

張忠謀說，「戈登的過世，也表示我的半導體第一代共同奮鬥的朋友，已所剩無幾」。（編輯：張良知）1120325