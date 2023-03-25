更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

悼摩爾 張忠謀：半導體第一代共同奮鬥朋友所剩無幾

2023/3/25 11:58（3/25 15:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英特爾共同創辦人摩爾（圖）於台灣時間25日去世，享耆壽94歲。台積電創辦人張忠謀表達悲傷之意，並表示他的半導體第一代共同奮鬥的朋友已所剩無幾。（圖取自英特爾網頁intel.com）
英特爾共同創辦人摩爾（圖）於台灣時間25日去世，享耆壽94歲。台積電創辦人張忠謀表達悲傷之意，並表示他的半導體第一代共同奮鬥的朋友已所剩無幾。（圖取自英特爾網頁intel.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore）今天去世，享耆壽94歲。台積電創辦人張忠謀表達悲傷之意，他說，摩爾過世，表示「我的半導體第一代共同奮鬥的朋友，已所剩無幾」。

英特爾（Intel）今天宣布，共同創辦人摩爾逝世，享耆壽94歲。摩爾是半導體產業先驅，曾提出「摩爾定律」（Moore’s law），認為因製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。「摩爾定律」也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。

路透社報導，英特爾與摩爾的家族慈善基金會說，摩爾在夏威夷的住家過世，他的家人隨侍在側。

對此張忠謀透過台積電發布回應表示，「很悲傷聽到戈登（Gordon Moore）逝世的消息，戈登是我很尊重、並且相知超過60年的摯友」。

張忠謀說，「戈登的過世，也表示我的半導體第一代共同奮鬥的朋友，已所剩無幾」。（編輯：張良知）1120325

#摩爾
#張忠謀
#戈登
延伸閱讀
英特爾代工像一人在舞池 張忠謀：台灣工作文化具競爭力晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日半導體去台化？魏哲家重申：門都沒有書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家
張忠謀
彭博作家：美扶植半導體產業 應先將台灣視為盟友張忠謀挺美政策 業者：中國比重下降就是台積電選擇
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族