摩爾勾勒半導體升級標竿 專家：3大方向助定律延續

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英特爾共同創辦人摩爾（圖）提出的摩爾定律勾勒具高度視野和遠見的半導體大方向預測，成為每2年產生積體電路技術革新升級的新標竿。（圖取自英特爾網頁intel.com）

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore）今天辭世，專家表示，摩爾定律勾勒出具高度視野和遠見的大方向預測，半導體業實際營運落實執行，證明摩爾定律存在，成為每2年產生積體電路技術革新升級的新標竿。

展望未來，專家預期，包括3D IC等異質整合或是小晶片（chiplet）技術、新世代半導體材料、電晶體架構技術革新3大方向，均有助摩爾定律延續。

英特爾（Intel）今天宣布，共同創辦人摩爾辭世，享耆壽94歲。摩爾在1965年撰文提到，積體電路發明以來，由於科技進步，積體電路上可容納的電晶體數量大約每年會增加1倍。

他預言這種趨勢將延續下去，人稱「摩爾定律」（Moore's Law），後來修正為積體電路上可容納的電晶體數量約每18至24個月便會增加1倍，摩爾定律也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨今天接受中央社記者電訪表示，摩爾當時觀察半導體產業將近10年，才提出初步的摩爾定律，之後業界將摩爾定律修正與調整。

分析摩爾定律的重要性，楊瑞臨表示，摩爾掌握到積體電路技術發展的脈絡，勾勒出具有高度視野和遠見的大方向預測，讓全球半導體產業的經營者和專業技術團隊有跡可循，為半導體產業的技術發展指引出長遠可預期的目標。

實際運作上，楊瑞臨表示，包括台積電創辦人張忠謀在內的全球半導體產業界群體，加上半導體供應鏈及廠商在材料、製造與設備等環節的通力合作，摩爾定律得以在半導體產業實際營運中落實執行，半導體和積體電路的技術發展，證明摩爾定律存在，進一步嘉惠全球人民的生活品質。

楊瑞臨指出，摩爾定律也讓半導體產業每2年「自然而然」產生積體電路技術革新升級，摩爾定律對全球半導體產業像是北極星，有微妙地引領作用。

隨著半導體高階製程更趨微細化，逐步進入下一世代2奈米階段，部分看法認為摩爾定律推進速度趨緩、甚至有「摩爾定律已死」的說法，不過楊瑞臨對摩爾定律日後發展仍深具信心。

他指出，有3大技術發展帶動摩爾定律延續，包括3D IC等異質整合或是小晶片（chiplet）技術，以及新世代半導體材料，加上電晶體架構技術革新等。

他舉例說明，電晶體架構技術和異質整合技術透過模擬方式得以進一步革新，不僅帶動人工智慧（AI）演算法，也落實下世代電晶體和異質整合封裝的生產可能性，打破了既有半導體製造的框架，AI演算法也加重數學專家在新一代半導體製造的角色，這些進程均有助摩爾定律延續。（編輯：張均懋）1120325