英特爾共同創辦人摩爾94歲辭世 半導體業先驅提出摩爾定律

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（中央社夏威夷24日綜合外電報導）英特爾公司（Intel Corp.）宣布，共同創辦人摩爾今天與世長辭，享耆壽94歲。摩爾是半導體產業先驅，曾提出「摩爾定律」，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。

路透社報導，英特爾與摩爾（Gordon Moore）的家族慈善基金會說，摩爾在夏威夷的住家過世，他的家人隨侍在側。

英特爾公司成立於1968年，在草創階段有3名科技專家加入，摩爾是其中親力親為的工程師之一，他們最終讓全球超過80%的個人電腦使用Intel Inside處理器。

摩爾在1965年撰文提到，自早些年積體電路發明以來，由於科技進步，積體電路上可容納的電晶體數量大約每年會增加一倍。