英特爾共同創辦人摩爾94歲辭世 半導體業先驅提出摩爾定律
2023/3/25 10:45（3/25 15:04 更新）
英特爾公司共同創辦人摩爾24日與世長辭，享耆壽94歲。（圖取自英特爾網頁intel.com）
（中央社夏威夷24日綜合外電報導）英特爾公司（Intel Corp.）宣布，共同創辦人摩爾今天與世長辭，享耆壽94歲。摩爾是半導體產業先驅，曾提出「摩爾定律」，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。
路透社報導，英特爾與摩爾（Gordon Moore）的家族慈善基金會說，摩爾在夏威夷的住家過世，他的家人隨侍在側。
英特爾公司成立於1968年，在草創階段有3名科技專家加入，摩爾是其中親力親為的工程師之一，他們最終讓全球超過80%的個人電腦使用Intel Inside處理器。
摩爾在1965年撰文提到，自早些年積體電路發明以來，由於科技進步，積體電路上可容納的電晶體數量大約每年會增加一倍。
他預言這種趨勢將延續下去，人稱「摩爾定律
」（Moore's Law），後來修正為積體電路上可容納的電晶體數量約每兩年會增加一倍，這有助於推動英特爾與晶片製造業對手積極設定研發資源目標，以確保這項經驗法則成真。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120325
摩爾定律小百科
- 英特爾創辦人高登．摩爾（Gordon Moore）提出
- 定義：高登．摩爾發現，因製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍，「摩爾定律」也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。
- 摩爾定律還能維持多久？受限於技術等問題，摩爾定律的延續面臨考驗，「摩爾定律是否到盡頭」的議題也不斷被提出，但張忠謀2017年仍大膽預測，摩爾定律可能再有10年。
看更多
關閉
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
NBA傳奇中鋒利德辭世享壽80歲 2度助尼克奪冠[影]