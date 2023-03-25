神父沈德中86歲在台過世 為信仰遭中共勞改21年不後悔[影]

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（中央社記者曾以寧台北25日電）生於上海的沈德中19歲入耶穌會修道院，22歲起為信仰在中共勞改營度過21載，之後赴美生活，又受邀到台灣教堂服務，逾耳順之年成為「年輕的老神父」，21日在台灣過世享壽86歲。

天主教耶穌會中華省會今天在社群網站臉書（Facebook）發布訃告，沈德中21日過世，4月1日在台北聖家堂舉行殯葬感恩祭。

耶穌會人員上午告訴中央社記者，根據沈德中生前口述，沈德中1936年出生，19歲進上海耶穌會辦的修道院，但隨中國共產黨執政，修道院遭勒令封鎖，沈德中只好離開，轉而研讀機械工程。

不過，1958年沈德中與教會團體「聖母軍」團員一同被抓入勞動改造營。沈德中形容那段時光「農忙時，是從雞叫做到鬼叫」，每天僅休息4小時，但他仍抽空向一同被監禁的朋友學針灸，甚至被其他人稱為「沈大夫」。

被勞改21年，沈德中也曾自問：「明明沒有犯甚麼滔天大罪，為什麼會被監禁這麼久？」最終歸結當時中國動盪，政府為「維穩」，才把這群人一直控制在勞改營。

沈德中自勞改營獲釋後與家人去美國，攻讀電腦科學與電機工程，在美工作期間，信仰堅定的沈德中仍希望為教會盡心力，開始修習夜間神學課程，每週一到五在公司擔任軟體工程師，週六、日在教堂工作。

沈德中之後在耶穌會中華省會邀請下到台灣，1994年於彰化靜山加入耶穌會，經幾年學習，年過60才成為神父。

沈德中先後在新竹耶穌聖心堂擔任本堂神父、在台北聖家堂擔任副本堂神父，曾向在美親友勸募修繕當時僅40名教友的聖心堂，更曾因繪畫專長，受教廷邀請為教宗畫巨幅油畫，並以鋼琴樂音幫助許多教友。

耶穌會人員說，沈德中2021年身體不好退休，為教會祈禱度過人生最後時間。沈德中個性沉穩，甚至有點嚴肅、一板一眼，但沈德中也曾說，經歷勞改，很珍惜自由民主，非常高興能到台灣，在這裡努力工作。

沈德中勉勵眾人，生活中常有不平等，常聽到有人抱怨，但世界正朝正確方向進步，期許大家「愛你所過的生活，過你所愛的生活」。（編輯：李明宗）1120325