流星花園2導演麥大傑逝世 享壽66歲

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曾執導偶像劇「流星花園2」的導演麥大傑26日逝世，享壽66歲。圖為國家影視聽中心2022年舉辦「再新電影出發的時候」影展，麥大傑出席分享拍片的幕後故事。（國家影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）曾執導偶像劇「流星花園2」與電影「妖獸都市」、「國四英雄傳」的導演麥大傑昨天逝世，享壽66歲，「偶像劇教母」柴智屏證實離世消息，惋惜人怎麼忽然就走了。

柴智屏與麥大傑2002年合作「流星花園2」留下愉快印象，她今天告訴中央社記者，昨天經由身邊工作人員得知噩耗相當難過，尤其去年7月她剛和麥大傑與多名工作人員聚餐。印象中的麥大傑聲音宏亮、活力充沛，還能大聲唱歌，結果人忽然就走了，讓她有些錯愕。

與麥大傑認識快30年的演員郎祖筠則透過臉書緬懷，感謝麥大傑在她還是菜鳥拍廣告時，因廠商臨時改詞頻頻NG，自責到氣哭，默默坐到她身邊安慰，也惋惜透露再2週就是麥大傑的生日，「你的人生大戲，殺青了，願你家人平安，願來生再續前緣」。

國家電影及視聽文化中心今天也指出，稍早接獲資深影人麥大傑逝世消息，並分享麥導寫下的精彩影壇歷史。

影視聽中心指出，麥大傑1957年出生於越南，幼時父親為了工作將他安置附近戲院，下班後才接他回家，也啟蒙了麥大傑對於電影的熱愛。越戰期間，他隨家人移居香港，1979年來到台灣攻讀師大美術系，畢業後一度回港做廣告與美術設計，直到1984年台灣中影開拍電影「阿福的禮物」，麥大傑應邀執導香港篇，才開啟了他的電影導演之路。

後來，麥大傑以聯考重考生為題材的諷刺喜劇「國四英雄傳」，因劇本批判教育制度，差點被禁映。不過這部電影獲得學生族群喜愛，除了音樂、剪接方式搶眼外，也能透過劇情抒發他們的壓力與情緒。

隨後麥大傑回到香港，連續開拍2部荒誕喜劇「夜瘋狂」與「小心間諜」，還擔任改編自日本動畫的真人版科幻片「妖獸都市」導演。電視劇執導作品，則包含創下高收視紀錄的「流星花園2」、「又見一簾幽夢」、「愛上女主播」。

近年來，麥大傑與妻子、一雙兒女定居台灣。去年10月影視聽中心舉辦的「再新電影出發的時候：台灣新電影四十年回顧展」，麥大傑受邀出席「國四英雄傳」映後座談，多年之後重看作品，感觸良多，不禁淚灑影廳，收拾好了情緒才上台跟觀眾打招呼。

憶及當年上映狀況，麥大傑說，第1天上午發現一張票都沒賣出，讓他難過地到海邊散心，過不久後卻收到戲院老闆奪命連環叩，才知道中午過後所有場次都是全院滿座，原來是學生白天得上學，讓他相當難忘。（編輯：李亨山）1120327

曾執導偶像劇「流星花園2」與電影「國四英雄傳」的導演麥大傑26日逝世，享壽66歲。圖為麥大傑（左）2022年10月現身電影「國四英雄傳」映後座談，與影迷互動。（國家影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日