捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國熱門影集「火線重案組」（The Wire）男星藍斯瑞迪克（Lance Reddick）驚傳逝世，享壽60歲，而他的新片「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）再過幾天即將上映。

娛樂網站TMZ報導，藍斯瑞迪克今天被人發現陳屍洛杉磯影視城（Studio City）自宅。藍斯瑞迪克在基努李維（Keanu Reeves）主演的「捍衛任務」系列電影中飾演飯店經理，戲份不少。

藍斯瑞迪克的公關韓森（Mia Hansen）告訴法新社：「備受肯定的演員藍斯瑞迪克今晨因自然因素猝逝。我們會深深懷念藍斯。」

藍斯瑞迪克2000年憑藉HBO影集「監獄風雲」（Oz）聲名鵲起，他在劇中飾演打擊毒品交易、自己卻很快沉淪毒海的臥底警探。

但真正讓藍斯瑞迪克嘗到走紅滋味的是他在「火線重案組」中飾演的角色。這部連續播出5季的HBO影集，講述緝毒部門與巴爾的摩（Baltimore）勢力強大的販毒集團鬥智交鋒的故事。

據路透社報導，藍斯瑞迪克參與演出的其他電視作品包括獲艾美獎肯定的「美國恐怖故事」（American Horror Story），和即將上映的Disney+影集「波西傑克森」（Percy Jackson and the Olympians）。

除「捍衛任務」外，藍斯瑞迪克的大銀幕作品還包括懸疑驚悚片「全面攻佔3：天使救援」（Angel has Fallen）、「嗜血派對」（Monster Party）和「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）。

除了演戲，藍斯瑞迪克也是受過古典鋼琴訓練的鋼琴師，獲得羅徹斯特大學（University of Rochester）伊士曼音樂學院（Eastman School of Music）古典作曲學士學位，並於2007年發表爵士樂專輯「沉思與回憶」（Contemplations and Remembrances，暫譯）。

「火線重案組」男星溫德爾皮爾斯（Wendell Pierce）在推特（Twitter）上致哀，形容藍斯瑞迪克是個「兼具力量與優雅的男人，經典中的經典。」

恐怖小說大師史蒂芬．金（Stephen King）發推文表示自己正在重溫「火線重案組」，並寫道：「優秀的演員，了不起的人。這是令人悲傷的消息。」

藍斯瑞迪克傳出死訊的前一天，個人Instagram頁面還張貼一張照片，照片中他微笑坐在客廳沙發上，身邊圍繞4隻愛犬。

藍斯瑞迪克身後留下2011年結褵的妻子史黛芬妮（Stephanie），兩人育有一子一女。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120318