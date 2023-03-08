基努李維「殺神」聲名遠播 殺菌劑要以他為名

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58歲的基努李維多次在大銀幕應付「很難死」的對手，包括「捍衛任務」、「駭客任務」等動作片。（路透社）

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）在「駭客任務」、「捍衛任務」等動作片中，基努李維（Keanu Reeves）向來以一打百；現實生活中，他的名字與擊退另一個大敵扯上了關係：真菌。

「華盛頓郵報」報導，德國科學團隊發現一個可以殺死植物和人類身上有害真菌的化合物。據德國研究共同作者格策（Sebastian Gotze）說法，為向基努李維銀幕格鬥技巧致敬，他們將它命名為「基努黴素」（keanumycins）。

他說：「它的活性高的讓我們目瞪口呆。」「所以我們才會說，它根本就是刺客、殺手之類的角色，輕輕鬆鬆就解決一兩種不同的菌類。」

4日在社群網站Reddit的問答活動中，基努李維本尊很感激大家的肯定。

基努李維寫說：「他們應該取名為（殺神）約翰維克（John Wick）…不過這真的挺酷的…很不真實。」他還說：「但還是謝謝科學界人士。祝大家好運，也謝謝你們對我們的幫助。」

根據研究團隊發表在「美國化學學會期刊」（Journal of the American Chemical Society）的研究報告，基努黴素A、B與C從假單胞菌屬（pseudomonas）製作而成。假單胞菌屬遍布於土壤和水之中。基努黴素A、B與C則可有效擊退感染。根據這間德國研究所的新聞稿，基努黴素可以對付能在人體產生酵母菌感染（yeast infections）的白色念珠菌（Candida albicans）。

基努黴素也可單挑灰黴病菌（Botrytis cinerea），這是一種在植物和200多種食物上產生黴菌的真菌，包括葡萄和草莓。根據「食品品質與安全」（Food Quality and Safety）2018年的研究，灰黴病菌會損害農作物，在全球造成每年超過100億美元的經濟損失。

研究人員說，由於這種以基努李維名字命名的抗微生物劑（antimicrobials）對植物和人體無害，可用它來取代化學殺蟲劑。

格策表示，去年夏天，他在為命名一事與同事腦力激盪時，話題轉到了電影上，當時大家都很期待「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）上映，格策才有了向基努李維致敬的構想。「捍衛任務4」將於本月底上映。

58歲的基努李維多次在大銀幕應付「很難死」的對手，除了「捍衛任務」系列片，他在1994年的「捍衛戰警」（Speed）飾演協助化解炸彈威脅的警察，在1999年的「駭客任務」（The Matrix）飾演「尼歐」，成功收拾模擬實境的大反派「史密斯探員」。

如果預測成真，格策表示，基努黴素撂倒的有機物，會比基努李維大銀幕打敗的壞蛋還要邪惡得多。

「我還沒看最新一集的捍衛任務，不過我聽說不少人會死在他手中。」他說：「如果你去數數看，一個病人體內的真菌單細胞數量可能還更多一些。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120308