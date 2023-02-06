基努李維再扮殺神 「捍衛任務4」碰上「葉問」

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）「地表最強愛狗人士」回來了，好萊塢巨星基努李維為「捍衛任務4」再次扮演「殺神」約翰維克，將與殺手組織「高桌會」展開最終對抗，香港動作演員甄子丹也加盟現身大銀幕。

「捍衛任務」（John Wick）系列以大量別出心裁的動作場面，深獲全球影迷喜愛。由於劇情啟於黑幫老大的兒子，偷了令人聞風喪膽的退休殺手約翰維克的車，還殺死了他的狗，讓約翰維克決定重出江湖為愛狗復仇，因此被影迷笑稱是「地表最強愛狗人士」。

身懷絕技的「殺神」約翰維克，前3集累積下來已奪去299條性命。不過基努李維（Keanu Reeves）日前告訴外媒這還不是系列的極限，「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）將擁有全系列最多、最大、最猛的動作場面，取景更橫跨歐亞美3大洲，前往柏林、巴黎、紐約、日本等不同城市實景拍攝。

這回續作不只老班底勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）和伊恩麥克薛恩（Ian McShane）歸隊，還加入台灣影迷熟悉的動作巨星「葉問」甄子丹，及在恐怖電影「牠」扮演小丑的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）和日裔英國女歌手澤山璃奈。

劇組透露，「捍衛任務4」也保留系列作中的特殊元素，例如本集將向觀眾展示第2集中出現過的「車功夫」（Car-fu），這是一種結合汽車和槍枝的打鬥方式。「捍衛任務4」裡能看到車子倒車迴轉180度、往前旋轉180度、倒車迴轉270度，甚至是甩尾飄移，讓基努李維在拍攝過程，樂在其中：「能學習這些技巧並實際演練真的很有趣。」

為展現這些「車功夫」，基努李維必須提前9個月接受駕駛訓練，特技團隊更開發出一套特殊的拍攝方式，讓這些鏡頭超越普通的飛車場面，更接近約翰維克打鬥的風格。導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）更大讚基努李維的駕駛技巧：「我敢打賭你找不到任何人，任何好萊塢的演員，可以駕駛得比基努李維更好。」

「捍衛任務4」將於3月22日搶先全球在台上映。（編輯：方沛清）1120206