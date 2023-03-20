二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

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在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於19日晚間在睡夢中與世長辭，享壽103歲，親友感到不捨及哀痛。（廖建超提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月20日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於今晚在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲，親友得知後都感不捨及哀痛。

與 鍾逸人 鍾逸人小檔案 生日：1921年12月17日

經歷：作家、二七部隊長

228事件時台中青年組成民軍二七部隊，當年26歲的和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導，被稱為「永遠的部隊長」。曾被捕判刑15年，刑滿又被管訓2年，一生堅持台灣獨立

1991年參與廢除刑法100條運動；1993年起陸續出版「辛酸六十年」、「火的刻痕」、「此心不沉」等書，曾獲第18屆台灣文學家牛津獎、巫永福文學獎、吳濁流文學獎 看更多 關閉 交情甚篤的台中市新文化協會理事長陳彥斌晚上透過臉書貼文指出，二七部隊長鍾逸人走了，這是令人難過的噩耗。虛歲103、實歲102的鍾逸人生於1921年，19日晚上病逝中國醫藥大學附設醫院，家人隨侍在側。

陳彥斌表示，身體一向硬朗的鍾逸人，於1月14日因肺積水，加上心臟衰竭而住進中國附醫診治，病情竟很快惡化，於1月16日住進加護病房。因鍾逸人早有交代不作侵入性治療，於今晚8時18分在睡夢中與世長辭。

陳彥斌說，家屬特別感謝總統府秘書長林佳龍及廖婉如夫婦、前駐日代表許世楷及盧千惠夫婦，台大教授陳弱水及周婉窈夫婦，還有立委林昶佐、作家李筱峰、魏淑貞、李力群等人關切、慰問及到醫院探視，在美國的許世楷則以手機視訊表達。

鍾逸人於1月17日在加護病房時要陳彥斌見證，向鍾太太交代不要有靈位、造墓和告別式，不叼擾親友，過世後大體則捐中國醫藥大學做為醫學研究，並請學校在大體教學完成後，進行火化、海葬。

鍾逸人被稱為「永遠的部隊長」。陳彥斌表示，228事件中，陳儀政府貪污、腐化，引發全台憤怒狂潮。台中青年組成民軍二七部隊，駐紮當年的台中市干城營區（如今的干城公園）。部隊共有400餘人，接收國軍武器，擁有長槍千餘支、手榴彈兩萬顆，並公推當年26歲的和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導。（編輯：何宏儒）1120320

以228事件中台中民軍二七部隊為題材的漫畫「二七部隊上集」2020年11月29日在台中中央書局舉辦新書發表會，100歲的二七部隊長鍾逸人到場見證。（中央社檔案照片）

台中市新文化協會舉行2021紀念二七部隊活動，前交通部長林佳龍（前右2）與已滿百歲的部隊長鍾逸人（前右3）一起切蛋糕慶生。（中央社檔案照片）