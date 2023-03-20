二七部隊長鍾逸人大事記

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在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於19日晚上在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。圖為鍾逸人日前於台中市干城公園中與二七部隊紀念碑合影。（台中市新文化協會提供）中央社記者蘇木春傳真 112年3月20日

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（中央社記者蘇木春台中20日電）在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於昨天晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。

以下為鍾逸人大事記：

--民國10年間，鍾逸人於台中出生。

--民國27年間，鍾逸人赴日就學，豐島商業學校（現為豐島學院高等學校）畢業後，就讀東京外語學校（現為東京外國語大學），後因父病危未完成學業即返台。

--民國36年3月間，發生228事件後，鍾逸人在台中師範學校號召部分師生成立「民主保衛隊」，台中市各校學生紛紛加入並移師干城營區，成立「二七部隊」。

--民國36年4月間，「二七部隊」武裝抗爭約為期2週即解散，隊員分頭逃亡，鍾逸人遭逮捕入獄。

--民國53年，鍾逸人入監17年後獲釋，長住彰化北斗從商。

--民國69年，鍾逸人在作家李喬鼓勵下，著手撰寫3大冊的回憶錄「辛酸六十年」。

--民國103年，真理大學召開「鍾逸人文學學術研討會」，並頒贈鍾逸人「第十八屆台灣文學家牛津獎」，隔年鍾逸人獲頒「巫永福文學獎」、「吳濁流文學獎」。

--民國106年，台中市新文化協會於前台中市長林佳龍任內獲台中市政府支持，在當年二七部隊駐紮的干城公園設立紀念碑。

--民國112年，鍾逸人因肺積水1月住進醫院，並於3月19日晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。（編輯：陳仁華/卞金峰）1120320