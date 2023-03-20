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二七部隊長鍾逸人過世 228率民軍捍衛鄉土留芳

2023/3/20 10:26（3/20 10:57 更新）
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以228事件中台中民軍二七部隊為題材的漫畫「二七部隊上集」，2020年11月29日在台中中央書局舉辦新書發表會，二七部隊長鍾逸人到場見證。（中央社檔案照片）
以228事件中台中民軍二七部隊為題材的漫畫「二七部隊上集」，2020年11月29日在台中中央書局舉辦新書發表會，二七部隊長鍾逸人到場見證。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）被稱為「永遠的隊長」的二七部隊長鍾逸人19日過世，享嵩壽103歲，而他在228事件中率民軍對抗威權政府，捍衛鄉土，生前是228事件最高齡見證者，更在歷史留下深刻一頁。

生於1921年的鍾逸人

鍾逸人小檔案

  • 出生：1921年12月17日
  • 學歷：東京外語學校（現為東京外國語大學）肄業
  • 經歷：二七部隊長、作家
  • 228事件時台中青年組成民軍二七部隊，當年26歲的和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導，被稱為「永遠的部隊長」。曾被捕判刑15年，刑滿又被管訓2年，一生堅持台灣獨立
  • 1991年參與廢除刑法100條運動
  • 1993年起陸續出版「辛酸六十年」 （上、下集）、「辛酸六十年（續篇）火的刻痕：鍾逸人後228滄桑奮鬥史」、「此心不沉：陳篡地與二戰末期台灣人醫生」等書，曾獲第18屆台灣文學家牛津獎、巫永福文學獎、吳濁流文學獎
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是台中人，1938年前往日本求學，1943年因父病危未完成學位就返台，之後1947年228事件爆發，鍾逸人在台中師範學校號召部分師生成立「民主保衛隊」，台中各校學生紛紛加入，並移師干城營區，成立「二七部隊」。

台中市新文化協會執行長陳彥斌表示，二七部隊主要由青年學生組成，包括台中師範、台中商業、台中一中、及台中農學院等校學生共約400多人，當時由鍾逸人當部隊長、黃金島任警備隊長，但民軍寡不敵眾，武裝抗爭約2週即解散，隊員分頭逃亡，鍾逸人也坐了17年苦牢。

鍾逸人1964年獲釋後到彰化研發綠藻，直到1980年在作家李喬鼓勵下，撰寫回憶錄「辛酸六十年」，希望喚醒年輕一代對歷史的正確認知，曾獲巫永福文學獎、吳濁流文學獎等。

台中市新文化協會多年探尋二七部隊歷史，曾辦多場座談會，2017年於前台中市長林佳龍任內獲台中市政府支持，在當年二七部隊駐紮的干城營區門口，即現在的東區公園東路與南京六街口建紀念碑。

林佳龍當時表示，228事件發生後，二七部隊成立以維護台中社會秩序、治安，之後二七部隊為免市區傷亡，退往埔里山城，「犧牲小我，成全大我」，是相當值得尊敬的台中精神，鍾逸人可說是民主戰士「永遠的隊長」。

鍾逸人生前接受媒體聯訪說，過去政府很沒道理，抹煞地方文化與語言，完全用「中國的那一套」管理台灣，讓在地台灣人無法接受，因此發生228事件。台灣目前相當自由，在亞洲地區遙遙領先，台灣人一定要惜福，好好珍惜得來不易的民主。（編輯：卞金峰）1120320

鍾逸人於1月14日因肺積水住進醫院，並於19日晚間在睡夢中與世長辭，享壽103歲，親友感到不捨及哀痛。（廖建超提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月20日
鍾逸人於1月14日因肺積水住進醫院，並於19日晚間在睡夢中與世長辭，享壽103歲，親友感到不捨及哀痛。（廖建超提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月20日
#鍾逸人
#228事件
#二七部隊
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