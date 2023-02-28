228紀念活動 花蓮近百歲受難者選擇寬恕

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花蓮縣228關懷協會28日在和平廣場舉行228追思音樂會，倖存者、遺族家屬齊聚，高齡98歲的受難者廖丙盛（左5）、縣長徐榛蔚（右5）等人共同敲響和平鐘。中央社記者張祈攝 112年2月28日

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（中央社記者張祈、吳哲豪28日綜合報導）花蓮縣228關懷協會今天在和平廣場舉228追思音樂會，花蓮唯一在世受難者廖丙盛說，事發後受到各界的關心跟照顧，他選擇寬恕並包容過去。

花蓮市北濱公園曙光橋北側於民國102年設立「228事件紀念碑」，命名為和平廣場，每年2月28日舉辦紀念活動，高齡98歲的廖丙盛今天由妻子張秋蘭、兒子廖建智陪同出席。

廖丙盛說，22歲時任教於花蓮港廳富里南國民學校，晚上在宿舍莫名被憲兵帶走，被槍托毆打、被灌水接受審訊，長達半年時間每週都要到花蓮市接受審訊。

廖丙盛說，雖逃過一劫，心裡仍覺得難過跟悲哀，76年過去了，受到很多人的關懷跟照顧，讓他決定寬恕、包容過去對他加害的人，這些年樂於社會服務工作，擔任志工。

廖丙盛的家屬期望，社會人際和諧、社會安樂、世界和平，最後呼籲若有人挑起兩岸戰爭，殘害將比228事件更殘酷，會成為歷史罪人。

花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢致詞表示，228事件是父親心中一輩子的痛，連離世前最後一句話都是「什麼要來抓我」；鳳林鎮張七郎父子遇難，家屬直到今天都想知道原因，多次向他表示「沒有真相，要如何吞下去」。

鄭英賢說，不少遺族們都希望真相能說明清楚，若有黨史資料，從事發到現在已經70多年，「時間也相隔夠久了，可以公布了」每年舉辦紀念活動，希望歷史不被遺忘，教育晚輩不要再發生類似的事件。

另外，彰化縣今天上午也在縣府1樓中庭舉行228和平紀念日活動，縣長王惠美、彰化縣228關懷協會理事長楊澤民等人參與靜默祝禱及祈福儀式，象徵追求和平。

王惠美致詞時說，228事件是很多人心中永遠的痛，也是台灣歷史族群衝突中最不忍碰觸的一段歷史，衍生許多遺憾，期望透過追思紀念活動進行反省，讓大家攜手向前。（編輯：黃世雅）1120228