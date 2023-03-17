門諾醫師艾可諾93歲辭世 生前奠定東台灣內科體系

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門諾醫院加拿大籍醫師艾可諾（立者左）早年在花蓮服務，奠定東台灣內科體系，並曾獲醫療奉獻獎肯定，艾可諾6日在家鄉辭世，享壽93歲。圖為艾可諾早年看診畫面。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 112年3月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）門諾醫院醫師艾可諾早年在花蓮服務，奠定東台灣內科體系，並獲醫療奉獻獎；艾可諾6日在家鄉加拿大辭世，享壽93歲，院方今天舉辦追思會，悼念他為東部醫療的貢獻。

門諾醫院今天發布新聞稿指出，艾可諾（Dr. Carl Epp）1930年生於加拿大，醫學院畢業後本來在當地擔任家庭醫師，得知台灣東部醫療資源缺乏後，主動來台服務，在門諾醫院創辦人薄柔纜醫師協助下，專研內科醫療；1973年艾可諾家屬也來台。

艾可諾來台後接手醫學教育工作，負責培育門諾醫院住院醫師和實習醫師，2年間人數擴增1倍，同時協助訓練內科專科醫師，逐步奠定門諾內科基礎。

門諾醫院指出，艾可諾將病患視為家人，碰到糖尿病患者足部潰爛，仍會放在腳上仔細診察；遇到沒錢就醫的患者，會在藥單裡偷塞錢，讓病患帶著尊嚴回家；曾有病患說，「雖聽不懂艾醫師講話，但感受得到他對病患的尊重」。

門諾醫院前院長吳文揚說，艾醫師就像兄長，和大家沒有距離，傾聽所有醫護的煩惱，至今回想仍感到很溫暖。東基公益總執行長呂信雄回憶，艾醫師講話總是輕聲細語，脾氣非常好，總是心繫貧病民眾，替他們找資源。

門諾醫院指出，艾可諾前後在門諾醫院服務17年，1991年返回加拿大，退休後仍擔任醫院董事，關心醫院狀況，1996年獲頒立法院厚生會第6屆醫療奉獻獎個人獎，門諾醫院55年院慶時，特別將圖書館命名為「艾可諾圖書館」，紀念他對門諾醫療教育的奉獻。

門諾醫院今天為艾可諾舉辦追思會，曾與艾醫師共事的門諾人齊聚緬懷，透過照片及影像共同追憶。艾醫師的家人則將於明天下午舉辦追思活動，全程線上直播。（編輯：唐聲揚）1120317

加拿大籍醫師艾可諾早年投入門諾醫院協助東台灣醫療，日前在家鄉辭世，門諾醫院17日舉行追思會，與會眾人悼念追思艾可諾。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 112年3月17日