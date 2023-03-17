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媒體人劉忠繼血癌病逝享壽65歲 打造學習平台樂觀面對人生

2023/3/17 11:32（3/17 12:05 更新）
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好好聽文創傳媒總經理、資深媒體人劉忠繼15日過世，享壽65歲。（中央社檔案照片）
好好聽文創傳媒總經理、資深媒體人劉忠繼15日過世，享壽65歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北17日電）好好聽文創傳媒總經理、資深媒體人劉忠繼去年5月被診斷罹患血癌（骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化），今年3月15日過世，享壽65歲。好好聽文創傳媒今天說，將舉辦追思儀式。

好好聽文創表示，劉忠繼曾擔任復興航空發言人，歷任台視、中視、年代、八大等，2020年7月與資深媒體好友共創「好好聽文創傳媒公司」，秉持以知識為基礎，打造一個具創造、交流、學習、互動的平台。

好好聽文創指出，劉忠繼2022年5月確診血癌（骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化），歷經幹細胞移植、洗腎等療程仍堅持樂觀面對人生，直到最後一刻仍勇敢面對挑戰與苦難。

好好聽文創表示，劉忠繼的朋友得知消息都感到不捨，家人也在最後時刻溫馨告別他，祈願劉忠繼在愛他的親友追念中安享天堂。（編輯：管中維）1120317

#劉忠繼
#好好聽文創
#血癌
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