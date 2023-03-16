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美國歌手巴比寇德威爾辭世 享壽71歲

2023/3/16 13:06（3/16 13:26 更新）
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美國歌手巴比寇德威爾14日辭世，享壽71歲。（圖取自facebook.com/BobbyCaldwellOfficial）
美國歌手巴比寇德威爾14日辭世，享壽71歲。（圖取自facebook.com/BobbyCaldwellOfficial）
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（中央社新澤西州獨立鎮區15日綜合外電報導）1978年憑藉歌曲What You Won't Do For Love成名的美國R&B、靈魂樂、成人當代音樂歌手巴比寇德威爾（Bobby Caldwell）昨天辭世，享壽71歲。

巴比寇德威爾的妻子瑪麗（Mary Caldwell）告訴美聯社，巴比寇德威爾昨天在他們位於新澤西州的家中辭世。

What You Won't Do For Love在告示牌排行榜100首熱門單曲榜（Billboard Hot 100）排名第9，成為巴比寇德威爾代表作。

他出生於紐約並在邁阿密長大，父母是主持音樂綜藝節目「晚餐時間」（Suppertime）的歌手。

巴比寇德威爾1970年代初期在小理查（Little Richard）的樂團以吉他手身分展開職業生涯，之後單飛。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120316

影片來源：Bobby Caldwell - Topic
#巴比寇德威爾
#R&B
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