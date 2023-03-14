台灣霹靂火編劇鄭文華癌逝 三立致敬推復仇劇

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台灣電視史經典8點檔「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」創下的話題和收視紀錄，20多年未被超越，2022年因病逝世的編劇鄭文華（圖）是幕後功臣。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）台灣電視史經典八點檔「台灣霹靂火」及「台灣龍捲風」創下的話題和收視紀錄，20多年未被超越，去年癌逝的編劇鄭文華是幕後功臣，三立將推出全新復仇戲「天道」致敬。

知名金牌編劇、前三立創作中心總監鄭文華雖是香港人，但為台灣打造多檔熱門戲劇，包含「台灣阿誠」「台灣霹靂火」及「台灣龍捲風」等經典台語復仇八點檔，帶動本土劇辛辣熱潮，更捧紅苗可麗、陳昭榮、葉全真、江國賓、秦楊等藝人。

其中，長達285集的「台灣霹靂火」當年開出13%超高收視紀錄，觀眾入戲程度至深，還一度打爆電視台電話，「台灣龍捲風」也創造許多經典角色與片段，劇中台詞仍讓人朗朗上口，包含劉文聰的「送你一罐汽油和一支番仔火」及「我不喜歡輸的感覺」、李豔萍的「我X你去死」、葉美琪的「甘安捏」，網路引用度完全不退流行。

今年三立電視將「台灣龍捲風」全集分享在YouTube頻道後，甚至創下980萬總觀看量、1.3億曝光的亮眼成績。

鄭文華2008年製作完電視劇「我一定要成功」後，淡出台灣電視圈，再有消息就是去年12月因咽喉癌逝世，享壽65歲。

鄭文華的遺孀媛媛今天透過三立表示，鄭文華即使在與病魔對抗期間仍不忘創作，甚至持續構思故事，展現強大生命力，她也謝謝觀眾至今還記得丈夫。

今年適逢三立電視成立30週年，三立指出，鄭文華在三立製作多部經典好戲，為了向鄭文華致敬，30週年大戲推出復仇劇「天道」，並斥資新台幣2000萬元赴泰國拍攝外景。除了男主角由演員謝承均擔綱外，也找來「台灣三部曲」過往班底苗可麗、江國賓參演。（編輯：管中維）1120314