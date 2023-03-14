日本料理鐵人名廚陳建一肺炎病逝 享壽67歲

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日本人氣電視節目「料理鐵人」中以「中華鐵人」為日本觀眾熟知的四川飯店集團會長陳建一11日過世，享壽67歲。（共同社）

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本人氣電視節目「料理鐵人」中以「中華鐵人」為日本觀眾熟知的四川飯店集團會長陳建一（本名東建一），今年3月11日因間質性肺炎過世，享壽67歲。

日本讀賣新聞報導，陳建一1956年在日本東京都出生，父親是在日本致力推廣四川料理的陳建民。陳建一接棒父親工作努力推廣川菜，也頻繁在電視台美食節目等亮相，並從2011年起擔任日本中國料理協會會長。

日本放送協會（NHK）報導，身為陳建民的長子，在日本被視為四川料理權威的陳建一曾在父親經營的中國料理店內學習。

陳建一被視為麻婆豆腐等川菜料理權威，曾獲選日本「現代名工」（當代大師），也獲頒黃綬褒章。除了「料理鐵人」節目，陳建一也上過NHK的節目「今日料理」，在推廣四川料理發揮相當大影響力。

根據陳建一擔任老闆兼主廚的餐廳管理公司表示，陳建一幾年前發現罹癌，在持續接受治療同時，直到2022年底還充滿活力在店內工作，不過，今年3月11日因間質性肺炎病逝東京都內醫院。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120314