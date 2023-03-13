日本參議院首位女議長扇千景逝世 享壽89歲

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（中央社東京13日綜合外電報導）寶塚歌劇團出身的女演員、日本參議院首位女議長扇千景9日因癌症於東京的醫院病逝，享壽89歲。她曾熱心協助提升台日國會外交，2008年獲當時總統陳水扁頒發特種大綬景星勳章。

日媒報導，日本電影公司松竹株式會社公布，扇千景於9日上午7時56分，因為食道胃接合部癌病逝於東京的醫院。

扇千景（本名林寬子）1933年出生於日本神戶市，1952年高中畢業後，於1954年加入寶塚歌劇團，活躍演出電影與連續劇。

1957年，扇千景因與日本「上方歌舞伎」泰斗，被日本官方認定為「人間國寶」的歌舞伎演員坂田藤十郎（本名林宏太郎）結婚，宣布退團。

扇千景1973年開始主持富士電視台節目「3點的你」，獲得廣大人氣，之後往政壇發展。她在1977年首次當選參議員，2000年入閣擔任建設大臣兼國土廳長官，之後先後擔任運輸大臣、國土交通大臣等職務。

2004年7月，扇千景成為日本參議院首位女性議長，於2007年5月退出政壇。

2017年3月，扇千景在朝日電視台談話性專訪節目「徹子的房間」透露於2016年11月確診罹患乳管癌，並接受切除手術。

2020年11月，扇千景的丈夫坂田藤十郎因老衰在東京的醫院去世，享壽88歲，兩人結褵超過60載。2021年10月舉辦告別式時，扇千景說，「我在這過去一年，流了數不盡的眼淚」。

扇千景於2003年獲得日本政府頒發旭日大綬章、2010年獲頒桐花大綬章，並在2005年獲得韓國政府頒發修交勳章光化章，2008年獲陳水扁頒發特種大綬景星勳章。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120313