諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世 享壽88歲

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大江健三郎1994年以著作「萬延元年的足球隊」獲諾貝爾文學獎殊榮。（共同社）

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本出版社講談社今天表示，日本當代存在主義作家、以戰後民主主義世代旗手聞名的諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日因衰老逝世，享壽88歲。

講談社官網表示， 大江健三郎 大江健三郎小檔案 1935年1月31日出生於愛媛縣喜多郡大瀨村





曾發表諸多與政治相關的批判性作品，並在反核議題上積極發聲。





1957年於就讀東京大學期間以「奇妙的工作」奪下東大五月祭賞，受到文壇矚目。





1958年23歲時，以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。





大江健三郎的長子大江光時就有頭蓋骨異常與認知障礙。1964年，大江健三郎發表以此為感悟的作品「個人的體驗」，獲得新潮社文學賞。





1994年獲諾貝爾文學獎殊榮，是繼川端康成後，第2位獲得該獎項的日本作家，奠定他在日本文壇的地位。





知名著作還有「死者的奢侈」、「石膏假面具」、「偽證之時」、「毀芽棄子」、「意外的芽」、「喝采」、「戰爭的今日」、「北之島」、「夜慢行」、「此外的地方」、「我們的時代」、「燃燒的綠樹」等短篇或長篇作品。 看更多 關閉 的葬禮僅限家人參加，預定之後舉辦追思會。

大江健三郎1935年1月31日出生於愛媛縣喜多郡大瀨村，就讀東京大學時以「奇妙的工作」奪下東大五月祭賞，受到文壇矚目。1958年23歲時，以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。

大江健三郎在斬獲諸多文學獎後，於1994年成為川端康成以來第二位獲得諾貝爾文學獎的日本人。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120313

大江健三郎著作包含「萬延元年的足球隊」、「飼育」與「個人的體驗」等。（圖取自博客來網頁books.com.tw）

大江健三郎（前左）2002年被授法國象徵藝術文化最高榮譽的「軍團司令勳章」。（共同社）

大江健三郎（前左）1958年以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。（共同社）

1963年，大江健三郎（左）的長子大江光（右）出生，但出生時就有頭蓋骨異常與認知障礙。大江光之後成為作曲家。圖為兩人1994年合影。（共同社）