諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世 曾率千萬人反核
（中央社東京13日綜合外電報導）日本第二位諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日逝世，享壽88歲。他在日本經歷福島核災後，積極投入反核運動，曾號召千萬人連署，呼籲以自然能源取代核能。
大江健三郎小檔案
出生：1935年1月31日，日本四國愛媛縣
學歷：東京大學法國文學系
經歷：1957年於就讀東京大學期間以「奇妙的工作」奪下東大五月祭賞，受到文壇矚目。
1958年23歲時，以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。
大江健三郎的長子大江光時就有頭蓋骨異常與認知障礙。1964年，大江健三郎發表以此為感悟的作品「個人的體驗」，獲得新潮社文學賞。
1994年獲諾貝爾文學獎殊榮，是繼川端康成後，第2位獲得該獎項的日本作家，奠定他在日本文壇的地位。
知名著作還有「死者的奢侈」、「石膏假面具」、「偽證之時」、「運搬」、「毀芽棄子」、「喝采」、「戰爭的今日」、「北之島」、「夜慢行」、「此外的地方」、「我們的時代」、「燃燒的綠樹」等。
大江健三郎大事記
- 1935年 出生。
- 1954年 進入東京大學法國文學系就讀，並開始寫作，陸續發表「火山」、「奇妙的工作」等作。
- 1957年 作品「死者的招待」入圍日本芥川賞，並為日本首名諾貝爾文學獎作家川端康成讚賞。
- 1958年 作品「飼育」獲日本芥川賞，並自東京大學畢業。
- 1963年 推出考察廣島核爆事件的作品「廣島札記」。
- 1994年 獲諾貝爾文學獎，成為川端康成後第2名獲該獎項的日本作家。
- 2004年 參與日本作家加藤周一發起的「九條會」，針對主張「永久放棄武力與戰爭」的憲法第九條共同發出聲明。
- 2009年 大江健三郎首度訪台，出席「國際視野中的大江健三郎」研討會。
1958年23歲時，大江健三郎以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。內容描述二戰期間，一架美國戰機墜毀在日本偏僻山村，機上黑人飛行員遭到村民俘虜後，與書中主人公少年經歷一連串事件。
故事中的山村有他童年時期生活的大瀨村的影子，大瀨村之後也多次成為他作品的舞台。
1963年，大江健三郎的長子大江光出生，但出生時就有頭蓋骨異常與認知障礙。隔年，大江健三郎發表以此為感悟的作品「個人的體驗」，獲得新潮社文學賞。
內容描述一名父親起初希望有認知障礙的孩子死去，在經歷各種心路歷程後，最後接受現實，決定與孩子一起活下去。大江光之後也出現在他多部作品當中。
大江健三郎的作品深受法國與美國文學影響，內容多出自於他的個人經歷，包含對殘疾的看法，以及山村與大城市間的疏離感等。
1967年，大江健三郎發表30歲後的最初長篇作品「萬延元年的足球隊」，成為當時最年輕的谷崎潤一郎賞得主，這也是他最受到推崇的作品。大江健三郎1994年獲頒諾貝爾文學獎時，這部作品被引用為他的代表作。
大江健三郎是繼川端康成以來，第二位獲得諾貝爾文學獎的日本人。兩人的獲獎演說也有所呼應。
1968年，川端康成在瑞典斯德哥爾摩獲獎時，發表演說「日本之美與我」，向世人介紹日本古典與藝術，宣揚日本之美。
20多年後，大江健三郎在斯德哥爾摩發表演說「曖昧的日本與我」，相對於川端，他把日本視為一個「曖昧」（ambiguous）的國家，強調日本不只有美好的一面。
大江健三郎曾發表諸多與政治相關的批判性作品，並在反核議題上積極發聲。
兒子大江光出生後，大江健三郎前往廣島參加反核會議，見到許多核爆倖存者，並開始了「廣島筆記」的雜誌連載。這一年，他經歷長子出生，以及接觸到反核，從此成為他終生的兩大重要議題。
2012年，大江健三郎等各界名人發起「再見核電廠 千萬人連署」活動，呼籲以太陽、風等大自然能源來取代核能發電，在311震災一週年的前一個月2月11日，在全日本主要都市及福島等地進行一千萬人連署活動。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120313
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