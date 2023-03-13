諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世 歷經長子殘疾從書寫解決人生問題

大江健三郎小檔案

出生：1935年1月31日，日本四國愛媛縣

學歷：東京大學法國文學系

經歷：1957年於就讀東京大學期間以「奇妙的工作」奪下東大五月祭賞，受到文壇矚目。

1958年23歲時，以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。

大江健三郎的長子大江光時就有頭蓋骨異常與認知障礙。1964年，大江健三郎發表以此為感悟的作品「個人的體驗」，獲得新潮社文學賞。

1994年獲諾貝爾文學獎殊榮，是繼川端康成後，第2位獲得該獎項的日本作家，奠定他在日本文壇的地位。

知名著作還有「死者的奢侈」、「石膏假面具」、「偽證之時」、「運搬」、「毀芽棄子」、「喝采」、「戰爭的今日」、「北之島」、「夜慢行」、「此外的地方」、「我們的時代」、「燃燒的綠樹」等。

大江健三郎大事記