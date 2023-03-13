諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世 歷經長子殘疾從書寫解決人生問題
（中央社記者王寶兒台北13日電）日本第2名諾貝爾文學獎獲獎作家大江健三郎3月3日逝世，享壽88歲，曾翻譯其芥川賞作品「飼育」的作家林水福表示，一般人認為文學是紙上談兵，但大江健三郎卻認為文學能解決人生問題。
大江健三郎小檔案
出生：1935年1月31日，日本四國愛媛縣
學歷：東京大學法國文學系
經歷：1957年於就讀東京大學期間以「奇妙的工作」奪下東大五月祭賞，受到文壇矚目。
1958年23歲時，以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。
大江健三郎的長子大江光時就有頭蓋骨異常與認知障礙。1964年，大江健三郎發表以此為感悟的作品「個人的體驗」，獲得新潮社文學賞。
1994年獲諾貝爾文學獎殊榮，是繼川端康成後，第2位獲得該獎項的日本作家，奠定他在日本文壇的地位。
知名著作還有「死者的奢侈」、「石膏假面具」、「偽證之時」、「運搬」、「毀芽棄子」、「喝采」、「戰爭的今日」、「北之島」、「夜慢行」、「此外的地方」、「我們的時代」、「燃燒的綠樹」等。
大江健三郎大事記
- 1935年 出生。
- 1954年 進入東京大學法國文學系就讀，並開始寫作，陸續發表「火山」、「奇妙的工作」等作。
- 1957年 作品「死者的招待」入圍日本芥川賞，並為日本首名諾貝爾文學獎作家川端康成讚賞。
- 1958年 作品「飼育」獲日本芥川賞，並自東京大學畢業。
- 1963年 推出考察廣島核爆事件的作品「廣島札記」。
- 1994年 獲諾貝爾文學獎，成為川端康成後第2名獲該獎項的日本作家。
- 2004年 參與日本作家加藤周一發起的「九條會」，針對主張「永久放棄武力與戰爭」的憲法第九條共同發出聲明。
- 2009年 大江健三郎首度訪台，出席「國際視野中的大江健三郎」研討會。
除中研院外，大江健三郎也應出版社邀請舉辦簽書會、講座等。林水福當時曾擔任講座主持人，並以大江健三郎作品「個人的體驗」於研討會發表論文。
林水福表示，在大江健三郎奪得諾貝爾文學獎隔天，他正在日本擔任客座研究員，「超商裡不管是經濟、體育報紙，頭版都是大江健三郎奪獎的消息。」令他印象深刻，大江健三郎訪台時則展現親切一面，還曾於講座中分享自己與兒子的故事。
大江健三郎的長子大江光患先天性頭蓋骨異常，「個人的體驗」中，大江健三郎形塑一名父親角色「鳥」面對殘疾嬰兒的心路歷程。大江健三郎曾在「個人的體驗」中文版自序表示，這部長篇小說描述的主要角色就是光，如今光雖然在言語上還有一些障礙，但仍以自己獨特的音樂語言持續展現自己。
林水福表示，「個人的體驗」類似私小說，可以從中看出大江健三郎從兒子身上所體悟到的事情，但寫法又與真正的私小說不同，並非直接以兒子作為角色代表，「他積極透過文學解決人生問題。」而這也能看出，被一般人認為是紙上談兵的文學，在大江健三郎的看法中，文學反而是能夠解決人生問題的方法。
林水福表示，許多作家寫作久了也許風格會趨於一致，寫作是種藝術，每名作家能創造的風格都不一樣，但大江健三郎最不容易的是每完成一部作品後，下次又能打破前部作品塑造起來的風格，也因為如此，寫作的題材才能部部不重複。
大江健三郎23歲時以作品「飼育」奪下日本芥川賞，成為當時史上最年輕的獲獎者。林水福為「飼育」中文版譯者之一，林水福說，大江健三郎奪獎時還在唸大學，並因受師長渡邊一夫教導，學習以3年為區隔，專注鑽研一名西方作家的書籍及外界評論，在大江健三郎的著作中常能看見他引用西方名家的字句。（編輯：張雅淨）1120313
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