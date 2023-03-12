墨西哥影壇泰斗羅培茲塔索逝世 享耆壽98歲

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（中央社墨西哥市11日綜合外電報導）墨西哥政府今晚證實，墨國影壇泰斗伊格納秀羅培茲塔索已經逝世，享耆壽98歲。他是曾在墨西哥電影黃金時代活躍的資深演員，曾主演首部獲奧斯卡最佳外語片提名的墨國電影。

路透社報導，伊格納秀羅培茲塔索（Ignacio Lopez Tarso）1925年出生於墨西哥市，在墨西哥電影黃金時代（政府描述為1936至1956年時期）式微期間對影壇影響最甚。之後他曾短暫擔任聯邦議員。

他曾在1960年超自然劇情片「麥卡里歐」（Macario）飾演主角麥卡里歐，該片由羅伯托格瓦丹（Roberto Gavaldon）執導，劇情圍繞於墨西哥亡靈節（the Day of the Dead）慶祝活動。

這部電影獲得第33屆奧斯卡金像獎最佳外語片（現稱為最佳國際影片獎）提名，但輸給了瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）執導的「處女之泉」（The Virgin Spring）。

他的演藝生涯橫跨70餘載，曾演出一系列著名墨西哥電影，到90多歲仍有作品。根據墨國媒體，他在最近幾天健康持續惡化。

墨西哥文化部長佛勞斯托（Alejandra Frausto）表示，他在表演藝術方面留下「永不褪色的印記」。墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）指出，他的逝世是「墨國的重大損失」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1120312