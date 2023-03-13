7-11超商推手伊藤雅俊去世 享耆壽98歲

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（中央社東京13日綜合外電報導）為柒和伊控股（Seven&I Holdings）打下堅實基礎的伊藤洋華堂創始人、名譽會長伊藤雅俊於3月10日因衰老去世，享耆壽98歲。伊藤雅俊生前一手將超商7-11推向全球。

日本經濟新聞報導，伊藤雅俊出身於東京都。畢業於橫濱市立商業專科學校（現為橫濱市立大學），曾在三菱礦業（現為三菱材料）工作，後與母親及哥哥重新興辦了作為祖業的洋貨店「羊華堂」。1958年設立洋華堂（現為伊藤洋華堂）。除了York Seven（現為7-Eleven Japan）之外，還在日本開設了家庭餐廳「Denny’s」等。他是與大榮創始人中內功等人齊名的戰後日本流通行業的代表經營者之一。

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1992年因「總會屋」事件引咎辭職，將伊藤洋華堂社長一職讓給了鈴木敏文。2005年柒和伊控股成立以後，伊藤雅俊仍作為創始人，為已經發展成全球性零售企業的柒和伊控股的經營提供了支持。在伊藤洋華堂等發展成大型連鎖企業之後，伊藤雅俊仍十分重視商人的心態，一直是員工的精神支柱。

伊藤雅俊還擔任過日本連鎖店協會的會長，為振興流通行業做出了努力。（譯者：陳政一）1120313