日本名廚神田裕行3月來台客座 打造米其林三星饗宴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

唯一連續16年獲得「東京米其林指南」三星肯定的日本料理神田餐廳名廚神田裕行，3月將來台客座，為饕客打造原汁原味的日本米其林三星饗宴。（台北萬豪酒店提供）中央社記者余曉涵傳真 112年2月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）東京米其林三星餐廳名廚神田裕行睽違5年將再度來台客座，並從日本空運食器、珍稀食材，東京本店的服務團隊也將一同來台。

台北萬豪酒店日前宣布，唯一連續16年獲得「東京米其林指南」三星肯定的日本料理神田餐廳名廚神田裕行，將睽違5年在3月來台客座。

台北萬豪酒店指出，這是神田裕行繼2018年來台客座後，睽違5年再度登台，並與KOUMA主廚江鎮佑聯手，自日本空運食器、珍稀食材，乃至東京本店的服務團隊一同來台，一連6天為饕客打造原汁原味的日本米其林三星饗宴。

神田裕行剛在2022東京米其林指南中榮獲主廚導師大獎，執掌的神田餐廳更是自2008年起至今，已連續16年獲得東京米其林三星殊榮。

神田裕行自18歲入行至今，累積逾40年料理經驗，秉持「真味即是淡」的職人精神，不追求華麗的料理技法，而是以最少的加工以及對食材的嚴格掌控，發揮出食材淋漓盡致的美味。

台北美福大飯店則是攜手加拿大駐台北貿易辦事處，引進加拿大產地直送的牛肉、新鮮水產及特色穀物等食材，並邀請擁有加拿大原住民血統的主廚Quentin客座彩匯自助餐廳。

台北晶華酒店在今年1月曾邀請日本京都赫赫有名的「龍漢堡 Dragon Burger」中，榮獲2屆倫敦迷你漢堡大賽冠軍的主廚亞當勞森（Adam Rawson）抵台客座。（編輯：張雅淨）1120206