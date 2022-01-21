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作家、漫畫家、藝術家創作接力 為血癌患者發聲

2022/1/21 15:08（1/21 18:09 更新）
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作家吳曉樂、漫畫家「星期一回收日」及錄像藝術家陳依純攜手合作，啟動Have I found you?「比對中的我們—造血幹細胞資料庫創作計畫」，期盼透過創作，為血癌患者發聲。圖為漫畫設計概念圖。（羅禾淋提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月21日
作家吳曉樂、漫畫家「星期一回收日」及錄像藝術家陳依純攜手合作，啟動Have I found you?「比對中的我們—造血幹細胞資料庫創作計畫」，期盼透過創作，為血癌患者發聲。圖為漫畫設計概念圖。（羅禾淋提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月21日
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（中央社記者王寶兒台北21日電）作家吳曉樂、漫畫家「星期一回收日」及錄像藝術家陳依純攜手合作，今天啟動Have I found you?「比對中的我們—造血幹細胞資料庫創作計畫」，期盼透過創作，為血癌患者發聲。

Have I found you?「比對中的我們—造血幹細胞資料庫創作計畫」由高雄西北扶輪社發起，社長林昶仲同時也是高雄榮總核醫科醫師。

林昶仲今天於計畫啟動記者會上致詞表示，過去籌辦公益活動多以實體捐贈救護車等為主，但透過藝術也許能讓活動更不一樣，希望未來有更多人願意去建檔造血幹細胞，協助比對合適移植者，救助更多血癌患者。

在台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所助理教授羅禾淋牽線下，創作計畫邀請吳曉樂、星期一回收日和陳依純，預計透過撰寫劇本、漫畫繪製及創作實驗短片的方式，運用每種媒材接觸更多受眾。

吳曉樂說，創作文本最怕沒有故事性，但她非常訝異的發現，完全沒有缺乏故事的疑慮，因為在了解造血幹細胞等議題後，她明白這牽涉到非常多人的故事，自己要做的，正是找到大家的普遍性和承擔過的痛苦。

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「星期一回收日」表示，造血幹細胞的議題牽涉到許多專業知識，包含病患、家屬的故事都需要考究，有吳曉樂撰寫故事文本，她更能專注畫面表現，將情感描繪出來，相信相輔相成下能有不錯的成果。

陳依純回憶，兒時認識一個很好的女生朋友，一起上學、一起玩耍，但對方後來被診斷有血癌，這次盼更多人能透過自己的影像、動畫專業接觸這項計畫，幫助更多血癌患者。（編輯：張芷瑄）1110121

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