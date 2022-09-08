「血癌攻略」LINE機器人 3功能助患者減負擔

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）癌症希望基金會今天表示，新開發出具備衛教、記錄與提醒3項功能的LINE機器人「血癌攻略」，可減輕血癌患者所經歷的負擔，抗癌成功的球評潘忠韋肯定可獲得正確資訊助益抗癌。

癌症希望基金會召開「血癌攻略APP上線」記者會，指出根據最新公布的癌症登記報告，2019年有2612人新診斷出血癌，10年間新診斷血癌人數增加4成。血癌為全身性疾病，不正常的血球會隨血液循環至全身，與常見癌症不同，無期別之分，通常一經確診便是4期。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，2019年起深入訪談近60名血癌病人、家屬與醫護人員發現，病人有3大難題要面對，當發病來勢洶洶，會恐慌無知恐棄治療；資訊紛雜難懂，會無心力懂治療；資訊偏重治療，缺居家照護等。

他並說，今年與中華民國血液病學會合作開發「血癌攻略」，提供全面整合衛教資訊，以及更強調自主照護、記錄的重要性等功能，協助及陪伴患者抗癌。

癌症希望基金會說明，「血癌攻略」為LINE機器人搭配網頁版運作，由中華民國血液病學會秘書長侯信安領銜醫師團隊擔任顧問，並邀請藝術家眼球先生聯手打造，透過LINE聊天機器人的引導，幫助初診斷血癌病人了解疾病成因及治療概要，再導入網頁詳細說明用藥及副作用，由淺入深幫助病人循序漸進接收衛教知識，降低心理壓力。

由於血癌病人多需經歷高劑量的殲滅性化學治療，血球若急速下降，嚴重影響治療甚至攸關生死。癌症希望基金會說明，「血癌攻略」特別研發兼具記錄與提醒的「治療紀要」功能，可提供病人記錄血球數值及治療項目，輸入數值，系統便會彙整成表格及折線圖，方便一覽血球變化與治療狀況；同時納入回診鬧鐘功能，提醒做檢查。

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經歷2次造血幹細胞移植的潘忠韋說，過去自己診斷出白血病時，缺乏統合衛教資訊的工具，都靠上網搜尋，但有些資訊太艱深，而易懂的卻與自己的狀況不盡相同、難作參考；有了新工具，相信可讓病人簡單獲得正確資訊，少一點慌張，冷靜應對未來治療。

另外，生病前擔任企業教育培訓講師、業餘打過棒球的宋豫男說，觀察血球變化「就像看股票一樣」，化療後血球開始下降比較不舒服，止跌回升狀況就會穩定，先前多用紙本記錄血球數值，若未來有數位工具幫忙，相信有助於患者增加記錄意願。（編輯：管中維）1110908