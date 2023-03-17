捍衛任務4台灣3/22上映 基努李維動作戲亮點搶先看[影]

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（中央社記者王心妤台北17日電）電影「捍衛任務4」將在台上映，男星基努李維四度飾演「殺神」約翰維克。電影橫跨歐、美、日拍攝，特技指導史蒂芬鄧利維表示，片中任何動作場面都能當其他電影的精彩動作畫面。

「捍衛任務4」（John Wick：Chapter 4）將於22日在台灣上映。劇組日前宣傳時，導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）、基努李維（Keanu Reeves）出席座談會，遇到民眾熱情喊話：「我要嫁給你。」基努李維則笑回：「當心你許下的願望。」

基努李維片中挑戰多種特技場面。被問到對湯姆克魯斯（Tom Cruise）的看法，基努李維表示，湯姆克魯斯是另一個次元的傳奇，他自稱喜歡在地面，湯姆克魯斯則是飛躍在高樓大廈、直升機、戰鬥機間，而湯姆克魯斯為電影做的事也是不同凡響的。

「捍衛任務4」全片有超過14段大型動作場面，特技指導史蒂芬鄧利維（Stephen Dunlevy）表示，「本片的任何一段動作場面，都可以當作其他電影的高潮動作場面。」為了拍攝主角約翰維克在大阪大陸飯店與高桌會派來的大軍戰鬥的場面，超過50名特技演員花將近一個月拍攝。

因應約翰維克拿起身邊工具作戰的習慣，劇組特別打造一個放滿玻璃展示櫃的場景，這些展示櫃裡擺了長矛、弓箭、武士刀等不同的武器，影迷將可以見到基努李維不斷切換各種武器，與香港影星甄子丹對戰。（編輯：陳政偉）1120317