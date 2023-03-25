鼎泰豐創辦人楊秉彜96歲辭世 油行起家靠小籠包轉型賣到全球

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（中央社記者余曉涵台北25日電）鼎泰豐今天證實，創辦人楊秉彜日前安詳辭世，享耆壽96歲。

鼎泰豐今天表示，創辦人楊秉彜於日前安詳辭世，家屬盼低調辦理治喪事宜。

根據鼎泰豐官網，楊秉彜出生於1927年的中國山西省，1948年的夏天，21歲的楊秉彜在國共內戰時期，毅然決然地坐上「花蓮號」，從上海漂洋過海地來到了台灣闖蕩。

楊秉彜在1958年決定自行創業，開設鼎泰豐油行，1972年左右，罐裝沙拉油問世，民眾對於購買油品的習慣有了全新的改變，卻也因此「鼎泰豐」油行的生意受到前所未見的衝擊，生意越來越差。

楊秉彜接受建議把原本賣油的店面改成一半賣油，一半賣小籠包，憑著真材實料，客人吃過皆讚不絕口，吃過的客人一個帶一個地上門，生意極佳，就這樣「鼎泰豐」結束掉油行的營運，正式經營起小籠包與麵點的生意。

根據官網，鼎泰豐1996年日本新宿店開幕，2000年美國加州店開幕，截至2023年海外門市擴至新加坡、泰國、印尼、韓國、馬來西亞、澳洲、阿拉伯聯合大公國、菲律賓與英國等。（編輯：龍柏安）1120325