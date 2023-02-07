歐力士若月健矢談對台印象 為吃鼎泰豐直奔台北

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）日職太平洋聯盟今天舉行線上台灣媒體日，歐力士猛牛隊投捕組合山崎颯一郎、若月健矢受訪。山崎颯一郎最難忘九份的美，若月健矢則自曝曾為了吃鼎泰豐從台中搭高鐵直奔台北。

日職太平洋聯盟舉行線上台灣媒體日，山崎颯一郎、若月健矢接受媒體訪問。24歲的投手山崎颯一郎具有最快160公里球速、條件極佳，但他表示，雖然去年歐力士隊拿下總冠軍，但以個人來說，並不算很滿意自己表現。

山崎颯一郎解釋，原本開季定位是先發投手，但因為能力不足加上傷勢影響，球季中一度下到二軍，後來回到一軍改投中繼，雖然投中繼也有學到很多東西，危機時刻登板，面對緊張感更享受站在投手丘上的感覺，但自己的目標是可以用先發角色投完整季，希望今年可以達成。

山崎颯一郎球速持續進步，但他不因此滿意，春訓也有加強訓練，希望球速再往上提升，也希望找到除了直球之外可以順利三振打者的第2拿手球路，可以奪下更多三振。

若月健矢談起山崎颯一郎的優勢，直言直球就是最佳武器，加上有身高優勢，球的角度很好；對於去年球季，若月健矢則表示，自己的出賽場次不算多，希望今年球季可多一點出賽機會。

歐力士隊去年與東京養樂多燕子隊爭冠，最終順利拿下總冠軍，若月健矢在總冠軍賽也有出賽紀錄，他表示，太平洋聯盟和中央聯盟的球隊例行賽對戰較少，能有效引導投手壓制對方的方法，就是多看對手的影片。

若月健矢期許自己守備能力提升，打擊可以有多一點貢獻，希望多和投手群交流，也提升各方面能力。

山崎颯一郎和若月健矢都曾到過台灣，被問起對台灣的印象，山崎颯一郎說，夜市很多，九份風景很漂亮；若月健矢表示，曾到台灣3次，印象最深刻有一次住在台中，為了吃鼎泰豐特地搭高鐵上台北。（編輯：管中維）1120207