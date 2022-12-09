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莎拉布萊曼台北唱到屏東 難忘小籠包讚台灣開放

2022/12/9 20:39（12/9 20:51 更新）
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美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）將在台開唱，9日在台北出席記者會，親切向眾人揮手致意，表示會給大家一個難忘的耶誕佳節回憶。中央社記者鄭清元攝 111年12月9日
美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）將在台開唱，9日在台北出席記者會，親切向眾人揮手致意，表示會給大家一個難忘的耶誕佳節回憶。中央社記者鄭清元攝 111年12月9日
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（中央社記者王心妤台北9日電）英國美聲天后莎拉布萊曼相隔5年來台開唱，從台北唱到屏東。她今天出席記者會表示難忘台灣小籠包，也把台灣當作是幫助她轉型成功的地點，不但自由開放，粉絲也非常友善。

莎拉布萊曼（Sarah Brightman）將陸續在台北小巨蛋、台中中山堂、高雄巨蛋、屏東縣立田徑場演出。她今天出席記者會表示，第一次來台灣吃到小籠包就非常難忘，「那是我吃過最美味的東西」。她接受媒體訪問時更準備紙筆，歡迎台灣媒體推薦美食和景點。

莎拉布萊曼表示，這次留在台灣的時間比較充足，有機會探索台灣的美，因為喜歡藝術和美術收藏，也希望能到台灣美術館和博物館走走。莎拉布萊曼也說，原本以為珍珠奶茶發源地是韓國，這次接受訪問後才知道是台灣，預計會在台灣買些伴手禮，帶回去分送給家人。

莎拉布萊曼因為演出音樂劇「歌劇魅影」轉型。她稱讚台灣是個重要的地方，「我到台灣表演很多次，台灣是幫助我成功的重要地點，而且這裡很自由開放，歌迷也很友善，總是熱情的歡迎我，我非常喜歡來到這」。

莎拉布萊曼此次演唱會主題定為「耶誕派對」。她也分享最棒的耶誕節回憶，是3、4歲時看到耶誕樹和美好的燈光裝飾，讓她感到愛和溫暖。

莎拉布萊曼將於14日至18日從高雄出發，分別在台中、台北及屏東展開巡演，也是首次將耶誕節限定的派對演唱會帶到亞洲與歌迷們相見，票券仍在販售中。（編輯：張芷瑄）1111209

擁有超越3個高8度歌唱音域的美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）來台展開巡迴演唱，她9日在台北記者會上表示，這次巡演時間較長，會把握時間好好欣賞每個城市不同樣貌與風情。中央社記者鄭清元攝 111年12月9日
擁有超越3個高8度歌唱音域的美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）來台展開巡迴演唱，她9日在台北記者會上表示，這次巡演時間較長，會把握時間好好欣賞每個城市不同樣貌與風情。中央社記者鄭清元攝 111年12月9日
擁有超越3個高8度歌唱音域的美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）來台展開巡迴演唱，她9日在台北記者會上表示，這次巡演時間較長，會把握時間好好欣賞每個城市不同樣貌與風情。中央社記者鄭清元攝 111年12月9日
擁有超越3個高8度歌唱音域的美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）來台展開巡迴演唱，她9日在台北記者會上表示，這次巡演時間較長，會把握時間好好欣賞每個城市不同樣貌與風情。中央社記者鄭清元攝 111年12月9日
#莎拉布萊曼
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