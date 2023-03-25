核一建低放廢棄物貯存庫 原能會要求台電安全評估

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（中央社記者曾智怡台北25日電）原能會今天赴核一廠舉行除役低放射性廢棄物貯存庫建照申請審查會議及現場勘查，審查團隊關注待貯存廢棄物特性、貯存庫結構等議題，原能會要求台電應審慎進行安全評估，並提出佐證資料。

核一廠2019年展開除役工作，為後續進入拆廠階段，台電規劃於廠內新建一座低放射性廢棄物貯存庫，用來暫時存放拆廠時產生的低放射性廢棄物，如廢棄金屬、管線等，預計2028年底完工後啟用。

原能會今天邀集核一廠除役低放射性廢棄物貯存庫建造執照申請案外部審查委員與各局處人員，在台電公司核一廠進行審查會議及現場勘查。

原能會首先說明審查作業規劃，台電公司簡報核一廠除役低放貯存庫辦理現況後，接續至核一廠除役低放貯存庫預定場址現場勘查，最後就審查會議簡報內容及現場勘查情形進行討論。

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原能會表示，今天審查團隊提出多項重點議題，包含待貯存廢棄物特性、貯存庫結構、場址邊坡穩定性評估及監測作業、意外事故評估、輻射影響評估等，原能會要求台電應審慎進行安全評估，並應提出佐證資料。

原能會強調，作為放射性廢棄物的安全管制機關，將嚴格審查核一廠除役低放射性廢棄物貯存庫建造執照申請案，並適時公開申請案相關管制資訊，供各界參閱。（編輯：林興盟）1120325