總統視察無人機國家隊 雷虎發表無人潛艦原型機海狼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雷虎協同飛控專家台灣希望創新公司發表最新開發的無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF 400 AUV原型機。由右至左為雷虎總經理蘇聖傑、董事長陳冠如、台灣希望創新執行長李志清。（雷虎提供）中央社記者江明晏傳真 112年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）總統蔡英文赴嘉義視察雷虎科技、台灣希望創新暨創未來等無人機國家隊，雷虎也對外發表無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF 400 AUV系統，盼為國家國防安全盡一份心力。

無人機大廠雷虎今天發布新聞指出，蔡總統25日到嘉義亞洲無人機創新應用研發中心，視察雷虎、台灣希望創新暨創未來等無人機國家隊，以利強化台灣不對稱作戰戰力。

因應中共軍演常態化，無人機國家隊成立後，有關政府針對無人機國防自主政策，蔡總統表示，相當重視這段期間無人機業者所遇到的問題，因此25日視察嘉義亞創中心與無人機業者開會聽取意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雷虎近年積極轉型至工業及軍用無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，去年及今年甫取得軍民通用T-400及軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格。在蔡總統與無人機國家隊座談會後，雷虎正式對外發表無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF 400 AUV系統。

雷虎科技表示，雷虎、台灣希望創新與中科院等廠商共同進駐嘉義縣政府設立的「無人機AI創新應用研發中心」，並持續投入研發轉進軍工級產品，新的無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF 400 AUV系統，長度達4公尺，重量約1000公斤，航速2至7節，潛航可達8至10小時。（編輯：蘇志宗）1120326