巴西代表團參加台灣智慧城市展 盼創雙贏商機

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西12個城市市長率領商業團參加3月底、4月初在台北市及高雄市舉辦台灣2023年智慧城市展暨2050淨零城市展，希望增進台巴兩國城市間進一步深化合作與創造雙贏商機。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處為促進台巴兩國智慧城市交流、鏈接兩國產業供應鏈合作，以及發展具策略性夥伴關係，自2021年11月起已促成台北市政府與聖保羅州聖約瑟平原市（São José dos Campos）市府簽署智慧城市合作備忘錄（MOU）。

2022年3月，聖約瑟平原市創新暨經濟發展廳長馬貴斯（Alberto Marques）率領企業訪問團赴台出席智慧城市展，同年7月與高雄市政府進行智慧產業商機線上交流暨洽談會，成果豐碩。

今年包括聖保羅、南大河（Rio Grande do Sul）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）等州12個城市主政者，為探尋台灣在智慧城市所扮演數位經濟與綠色產業等火車頭角色，特別邀請各市商會、公協會及企業籌組近40人代表團，積極參與這場在台灣舉行的全球數一數二科技盛會，與台灣具主導及先進科技產業建立長期合作關係。

訪台期間，巴西多位市長將參加「淨零城市國際峰會」、「城市創新研討會」、「高雄市智慧城市首長高峰論壇」等多場次國際型會議，與台灣相關城市進行交流及研討會，彼此分享智慧城市發展的應用科技與各類成果，並對未來兩國城市間進一步深化合作尋求互利雙贏商機。

巴西商業團成員對台灣5G AloT發展、電動車、智慧機械、工業4.0、智慧農業、智慧醫療、智慧治理等應用成果具高度興趣。

經濟部國際貿易局與台北市電腦同業公會特別關注訪團需求，並為創造最大商機擇定3月29日舉辦「台巴西智慧產業供應鏈商機交流暨洽談會」，邀請擬開拓南美巿場的台灣企業與會，盼透過直接洽談方式，增進台巴兩國智慧產業深度交流。

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鑑於巴西5G市場發展潛力無窮，巴西Xplay公司亦將擔任「全球電信智慧城市大會」主講人，分享巴西城市5G 商機，並藉此布局兩國企業於5G、6G場域的合作藍圖。

今年巴西訪團參加北高智慧城市展人數創下新高紀錄，足顯尋求合作商機的決心，台灣形象及高端科技產品廣受拉美地區國家肯定；在台灣以品質、技術與服務為合作夥伴提供保證基礎下，將有助兩國政府及企業進行各項實質交流與創造雙贏商機。（編輯：陳惠珍）1120327