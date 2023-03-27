特選台灣科技優息指數上線 仁寶、佳世達入成分股
2023/3/27 21:59
（中央社記者潘智義台北27日電）台灣指數公司今天發布「特選台灣科技優息指數」，在台灣最富競爭力的科技產業中，表彰具備穩定股息的股票組合績效表現。
台灣指數公司發布新聞稿指出，特選台灣科技優息指數指數成分股依股票代號排序前10檔為仁寶、佳世達、華碩、技嘉、義隆、聯陽、華擎、新普、頎邦及南茂。
台灣指數公司表示，「特選台灣科技優息指數」以台灣上市上櫃電子類股中發行市值達一定標準的公司為母體，經流動性檢驗後，依股價波動度、股息殖利率及股息穩定度、長短期本益比乖離、財務指標等篩選股票，使用股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則，利用過去5年進行指數回溯，特選台灣科技優息指數」累積報酬率為109.74%、2022年殖利率為8.25%，表現均優於加權指數的74.26%、3.72%，以及台灣全市場指數的79.89%、3.62%。
依據經濟部統計處公布，截至2022年第4季，電腦及資訊服務業營業額新台幣1522億元，為歷年單季新高，年增16.0%；資訊電子產業方面，隨新興科技應用推升晶片需求，產值也攀升至歷年單季新高，年增33.51%。科技產業營收穩定成長，為股利發放提供良好基礎。（編輯：楊凱翔）1120327
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。