童子賢：智慧城市展現台灣軟實力 可和各國交朋友

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代工廠和碩參加28日開展的智慧城市展，展示5G衛星通訊及智慧製造技術，和碩董事長童子賢（左3）與政府及產業夥伴代表出席和碩展區開幕活動。中央社記者吳家豪攝 112年3月28日

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（中央社記者吳家豪台北28日電）代工大廠和碩董事長童子賢今天出席智慧城市展，遇到以色列外賓主動攀談換名片。童子賢表示，每次智慧城市展都有數十位外賓來訪，包含幾十個國家重要城市的市長與代表，這是台灣外交成果的展現。

童子賢指出，智慧城市展吸引外賓到台灣來，是台灣軟實力的展現，台灣資訊科技及半導體產業發展得這麼好，成為全球智慧城市各方面的好夥伴，相信台灣在這方面可以「交朋友」。

他說，和碩此次展出的新技術獲得國內外技術團隊的協助，通訊系統產品以5G為核心，聚焦數位韌性與智慧製造。3款新伺服器採用5G邊緣運算與衛星通訊技術，希望數位轉型繼續前進，台灣的數位韌性會變得不一樣。

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和碩在今天開展的2023智慧城市展上展示最新的5G核心技術與應用以及3款新世代伺服器，主題為結合5G通訊技術、邊緣運算、人工智慧（AI）、衛星通訊等關鍵技術，提供涵蓋數位韌性及智慧製造2大領域相關產品與解決方案。

和碩也在展會上展示多種應用，其中MEC Vision AI平台為智慧視覺邊緣運算系統，能夠即時達到高精準度的影像和圖像辨識。數位孿生AOI系統運用先進的機器學習、深度學習等人工智慧技術，達到虛實融合和系統智慧化。AR Co-Robot為搭載擴增實境（AR）技術的協作機器人，可在工業生產中透過AI技術實現自主運行和智能決策。（編輯：趙蔚蘭）1120328