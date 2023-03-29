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IC設計人才、研發補助 王美花：邀業界跨部會討論

2023/3/29 09:47
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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北29日電）針對IC設計業界提出人才、研發補助等議題，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，台灣有很好的產業生態系，包含最先進的製程和前端IC設計，為提升產業競爭力，將邀請業界、跨部會討論相關議題。

王美花今天出席立法院經濟委員會，會前受訪表示，晶片產業是國家戰略，各國因國際情勢有不同發展，包含生成式AI等，政府在思考如何對台灣IC設計有更好發展。

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王美花指出，因應半導體競爭力的樣態，台灣有很好的產業生態系，最先進的製程在台灣，將邀請業界和政府跨部會討論，包含這部分的製程如何和前端IC設計做更好的結合，以及業界提出的人才、師資等議題。

另外，傳出警政署成立保八總隊，專責電廠、油庫、水庫等重要基礎設施防護工作，王美花表示，油電水等是台灣的關鍵基礎設施，因發生過資安議題，需做好安全管控，也要強化相關管理，但不清楚警政署是否有成立保八的計畫。（編輯：張均懋）1120329

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