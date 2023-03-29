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立委關切今年稅收超徵可能性 莊翠雲：比去年來得低

2023/3/29 11:26（3/29 14:45 更新）
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111年稅收實徵數超過預算數，超徵稅收中的部分金額將用於全民共享普發新台幣6000元，立委29日質詢關注112年稅收還有沒有超徵機會；財政部長莊翠雲（圖）表示，比111年的可能性來得低。中央社記者王飛華攝 112年3月29日
111年稅收實徵數超過預算數，超徵稅收中的部分金額將用於全民共享普發新台幣6000元，立委29日質詢關注112年稅收還有沒有超徵機會；財政部長莊翠雲（圖）表示，比111年的可能性來得低。中央社記者王飛華攝 112年3月29日
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（中央社記者范正祥台北29日電）去年稅收實徵數超過預算數，超徵稅收中的部分金額將用於全民共享普發新台幣6000元，國民黨立委林德福今天質詢關注，今年稅收還有沒有超徵機會；財政部長莊翠雲說，比去年的可能性來得低。

立法院財政委員會今天併案審查證券交易稅條例部分條文修正草案等案，莊翠雲列席。

莊翠雲指出，今年的全年實際稅收能不能超過預算數，還要再觀察；目前存在好的因素，但也有不利因素，還要看5月份所得稅稅收情形及營業稅等申報狀況。

林德福追問，如果今年全年實際稅收再發生超徵的情況，財政部會不會同意未來也再次用於全民共享普發現金。莊翠雲回應，今年稅收如果實際收入超過預算數，她認為，應該要用於減少舉債或還債，讓債務餘額下降或累積歲計賸餘。

被問到今年稅收超徵可能性是否很小，莊翠雲說，「比去年的可能性來得低」。

此外，莊翠雲今天在立法院財政委員會答覆民進黨立委高嘉瑜質詢時也重申看法，如果今年稅收實際收入超過預算數，主張用於減少舉債或儘量還債。（編輯：張均懋）1120329

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