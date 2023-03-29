童子賢：5G智慧杆可在台建立實驗場域 拚整廠輸出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

5G智慧杆標準推動聯盟29日舉辦趨勢論壇，擔任聯盟會長的和碩董事長童子賢表示，可先在台灣建立實驗場域、制定標準和打造產品，再整廠輸出相關技術，讓全世界有需要的城市來台灣取經。中央社記者吳家豪攝 112年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）5G智慧杆標準推動聯盟今天舉辦趨勢論壇，聯盟會長、代工廠和碩董事長童子賢說，5G智慧杆領域仍是處女地，值得期待和投入資源，可先在台灣建立實驗場域，制定標準和打造產品，再整廠輸出相關技術。

台北市電腦公會邀請和碩、中華電信、鴻海集團旗下鴻齡科技、耀登、仁寶、華電聯網等51家廠商，共同籌組「5G智慧杆標準推動聯盟」，聯盟成立2年來，已制定產業3.0版技術規範，供標檢局作為制定國內產品設備的檢驗認證及場域示範的技術規範參考。

童子賢指出，當初在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延時成立聯盟，當時很多路燈遍布在城市裡，有機會更換成5G智慧杆。據統計2021年台北市有16萬根路燈，新北市有11萬根路燈。

他說，智慧杆具備環境監控、智慧警政系統、通訊基地台等功能，也可以擴充成電動車充電樁基地。傳統鐵杆只有照明功能，到了智慧城市階段，搖身一變成為多功能智慧裝置。

童子賢也提到過去產業面臨的困境，包括產業標準不明、難以進行場域驗證。智慧城市許多運作牽涉到公權力，即使廠商有再好的想法，「總不能三更半夜把路燈拔掉裝上去」。產業界各家廠商在商業上可以互相競爭，但是標準制定上需要合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他引述市調機構資料指出，2021年全球5G智慧杆產值約137億美元（約新台幣4167億元），每年複合成長率達到雙位數百分比，預測2030年產值將達到590億美元，2040年上看1200億美元。

童子賢強調，5G智慧杆領域仍是「處女地」，值得期待和投入資源，需要先在台灣建立實驗場域，制定標準和打造產品，再整廠輸出相關技術，讓全世界有需要的城市來台灣取經，相信台灣技術在品質和價格上應該有十足的競爭力。（編輯：楊蘭軒）1120329