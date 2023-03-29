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李芃君接掌NMEA 協會首位女性理事長

2023/3/29 22:20（3/29 22:33 更新）
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台灣最大內容產業聯盟新媒體暨影視音發展協會（NMEA）29日召開理監事會議選出新任理事長，由台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君（圖）接任。（NMEA協會提供）中央社記者吳家豪傳真 112年3月29日
台灣最大內容產業聯盟新媒體暨影視音發展協會（NMEA）29日召開理監事會議選出新任理事長，由台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君（圖）接任。（NMEA協會提供）中央社記者吳家豪傳真 112年3月29日
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（中央社記者吳家豪台北29日電）台灣最大內容產業聯盟新媒體暨影視音發展協會（NMEA）今天召開理監事會議，原理事長蔡嘉駿因獲聘擔任文化內容策進院董事長，辭任協會理事長；新任理事長由台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君接任，也是NMEA首位女性理事長。

NMEA自2017年由前理事長蔡嘉駿發起至今，獲得台灣媒體內容產業支持，並吸引國際平台和跨國企業陸續加入，包括Netflix、Disney、Google、LINE、Twitch、Yahoo、Kakao Entertainment等，目前已超過280個會員。

NMEA發布新聞稿指出，李芃君擅長跨領域媒體與科技整合能力，帶領台灣大集團新媒體相關事業擴大發展，包括帶領MyVideo參與超過35部原創內容投資、促成台灣大成為Disney+在台獨家合作電信營運商、獨家取得國際遊戲大廠Riot Games代理權等。

李芃君說，將持續推動團結內容產業不同領域的各界人士，積極連結新媒體、電影、電視、流行音樂、出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務、演藝經紀和時尚等領域，跨界整合泛娛樂產業交流合作。

她表示，未來也將強化扶植在地原創內容，與文化部、文策院及國內相關文創扶植組織保持良好溝通互動，擴大台灣與國際內容產業的經驗交流。（編輯：楊蘭軒）1120329

#李芃君
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