媒體與數位平台第2輪對話落幕 學者籲立法須加把勁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北30日電）媒體跟數位平台第2輪對話28日落幕，國內學者分析，Google共榮方案仍未回應新聞有價的初衷；立委提出新聞議價草案，呼籲數位部盡快提出草案版本，立法上必須加把勁。

數位部去年12月、今年3月下旬分別召開兩輪媒體跟大型數位平台對話，分別由4大媒體公協會跟Google、Meta進行對話。Google今年3月8日也提出「台灣新聞數位共榮基金」，規劃3年內挹注新台幣3億元，獎助金分成小、中、大3種分類。

台大新聞所教授林照真表示，Google共榮方案法人組織每一集團每年度只能申請一案，在雙方對話中，媒體代表質疑小、中、大類型如何定義，也質疑基金計畫只是個案補助，以流量變現的遊戲規則並沒有改變。她表示，共榮基金並未呼籲「新聞有價」概念，立法才能追求平等議價協商。

成功大學法律系教授許曉芬指出，共榮方案的性質是回應新聞媒體對內容產製的付出，還是協助鼓勵數位轉型的補貼，目前看起來比較像後者。共榮方案如何維持客觀、公平、透明、不歧視的分配方式，仍有待後續觀察。

許曉芬表示，平台一直強調未從新聞內容中盈利，但實際上獲利分成直接跟間接獲利，相對於直接獲利，新聞標題與圖片所吸引來的使用者，在平台上停留時間與使用者數據所能帶來的廣告誘因與間接獲利，才是應該納入考量的重點。

她以法國為例，在法國競爭委員會與平台相關的訴訟上，不論是著作權法條、競爭委員會決定還是法院判決，都強調間接獲利的重要。

近期針對媒體議價議題，民進黨立委張廖萬堅、林楚茵陸續在3月中下旬提出草案版本，後續將付委討論。

民間版草案提出者、政治大學法律系特聘教授王立達表示，比較兩份立委提案內容，張廖萬堅版本在涉及目的事業主管機關職掌時，增加由數位發展部會同目的事業主管機關共同辦理的規定。

林楚茵提案版本主管機關仍為數位部，另強調媒體經議價、調解或仲裁而從平台獲得分潤時，應提撥一定比例用於改善媒體工作者勞動條件。

王立達表示，張廖萬堅版本多數採行民間版本建議，平台定義主要是指Google、Meta兩家平台。林楚茵則認為本法不限於Google和Meta，而是泛指國內使用者達到顯著數量的數位平台。即使平台事先已經與相當比例的新聞媒體達成付費協議，在本法施行之後仍無法免除適用，還是有與媒體進行議價協商及接受仲裁的義務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王立達指出，國內媒體代表確實不能再三心二意，現在重點應該把力量放在立法上，明年1月有總統大選，今年下半年要立法確實會比較倉促，但也認為媒體不一定要跟平台斷絕溝通。目前立委提出相關法案，對於條文架構及內容設計，未來應進行更深入的討論與思考，呼籲數位部盡快提出草案版本。

數位部表示，政府支持新聞有價，各界意見都會帶到跨部會議討論，立法一直是選項之一。（編輯：蘇志宗）1120330