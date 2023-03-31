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家登25週年加發員工半個月激勵獎金 總額達1500萬元

2023/3/31 18:17
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（中央社記者張建中新北31日電）傳載方案商家登今天慶祝成立25週年，董事長邱銘乾對員工大方發放紅包，宣布4月10日加發半個月的激勵獎金，總金額約新台幣1500萬元。

邱銘乾受訪時表示，去年營收達新台幣44.94億元，預期今年營收可望突破50億元，未來將朝年營收100億元目標邁進。

家登去年賺進超過1個資本額，每股純益11.12元，邱銘乾實現「每股獲利5元送出1台車」諾言，在尾牙送出2台車。他說，今年有機會送出3台車，意即家登今年每股純益將逾15元。

邱銘乾表示，中國大陸客戶因憂心會面臨斷供窘境，對前開式晶圓傳送盒（FOUP）需求強勁；國內客戶方面也有不錯斬獲。

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談及美中科技戰延燒，邱銘乾說，全球朝向兩極化發展，對經濟發展不利。他認為，中國在美國的圍堵下，短期可能受到影響，不過，中國終端市場規模龐大，是否形成反制力量值得觀察，對美國長期不見得是好事。

邱銘乾表示，台灣人才的工作文化及負責任的態度，是台灣半導體產業能夠壯大的關鍵，將是全球無可取代的力量，不過，未來具人才短缺隱憂，政府應培育高階人才。（編輯：林淑媛）1120331

#邱銘乾
#中國
#家登
邱銘乾
家登去年賺1個股本 2億獎金分員工平均每人逾30萬元
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