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金管會：P2P非金融特許事業 對話術要提高警覺

2024/1/22 19:46
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（中央社記者謝方娪台北22日電）先前曾發生P2P平台爭議個案，金管會今天提醒，P2P平台非金管會核准設立的金融特許事業，民眾與P2P平台往來時建議落實4點原則，包括應對高報酬話術廣告提高警覺等。

P2P平台是依台灣民法規範，提供資金借貸及債權轉讓等資訊中介及媒合相關服務的平台，非金融監督管理委員會核准設立的金融特許事業，因此不得經營吸收存款或發行有價證券等金融特許業務。

考量國內近年陸續出現各類型P2P網路借貸平台，金管會今天出面提醒，民眾透過網路平台從事借貸行為時，應注意可能面臨的風險，並衡量自身財務承擔能力，以保護自身權益。

金管會表示，民眾選擇與P2P平台往來前，宜先多方評估再交易，並落實4點原則，包括不聽信來源不明的借貸或投資廣告資訊、不使用聲稱保證收益或高獲利的借貸或投資平台、對高報酬話術廣告提高警覺、多瞭解平台營運模式。

金管會進一步指出，民眾在簽署契約前應仔細閱讀契約條款，了解條款所約定的雙方權利義務重要訊息，包括貸款期間、貸款利率及貸款金額等。

金管會表示，出借人與借款人互不相識，借款人可能有倒帳風險，且借出款項非隨時可收回，出借人投入資金前應審慎衡量自身財務及風險承擔能力，先計劃再投資，且應注意風險分散，避免將資金過度集中於同一個平台或同一個投資案件。

借款人方面，金管會也提醒，在借款前，借款人應充分瞭解利息、違約金及遲延利息計收方式等，並衡量自身還款能力，避免過度擴張信用，導致無力償還債務。

雖然P2P平台未有主管機關，為協助健全P2P產業正向發展，金管會已在2023年10月19日發布「網路借貸平台業務事業指導原則」，針對P2P平台風險控管機制及消費者保護措施訂定參考作法。（編輯：林興盟）1130122

#金管會
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