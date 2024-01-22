助攻台南新竹建海淡廠 國產署無償撥用近30公頃地

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（中央社記者張璦台北22日電）政府啟動台南、新竹常設海淡廠計畫，挹注半導體等科技大廠用水，財政部國產署今天表示，案件所需土地採「無償撥用」方式辦理，已撥用加預計撥用土地合計近30公頃，盼助供水穩定，促進水資源建設發展。

身為國有地「大地主」的財政部國有財產署，配合社會住宅、長期照顧及水資源建設等國家重要政策，協助政府機關依法撥用取得國有不動產，並主動盤點適宜標的提供主管機關評估。

據統計，近5年國產署協助各機關撥用取得國有土地近5萬筆、面積7000公頃。

截至民國112年底，配合內政部推動社會住宅政策，協助住宅主管機關完成撥用土地25.48公頃，房屋10筆；同時，保留415公頃土地供其辦理先期規劃，協助落實居住正義。

同時，配合衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」等長照政策，國產署指出，已協助機關撥用取得長期照顧機構所需的國有不動產，土地面積11.73公頃，房屋11棟。

國產署進一步指出，海水淡化已列為水資源多元開發的重點工作，行政院核定台南、新竹海水淡化廠計畫為重大公共建設計畫，採「無償撥用」方式辦理，國產署協助完成撥用國有土地，確保供水穩定，促進水資源建設發展。

官員表示，針對台南地區海淡廠，國產署已合計撥用近18公頃土地；新竹海淡廠用地申撥案方面，預計受水池撥用面積約1.8公頃，海淡廠區預計撥用面積約10.15公頃。

國產署指出，未來將持續配合國家重要政策，協助機關依法取得國有不動產，增進國產運用效益，全民共享施政成果。（編輯：林興盟）1130122