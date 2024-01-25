中國振興措施激勵滬港股勁揚 其他亞股走勢不一

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（中央社香港25日綜合外電報導）北京當局昨天宣布將調降存款準備金率、以提振銀行貸款後，投資人今天等待中國政府祭出新振興措施，上海和香港股市持續反彈漲勢，亞洲其他股市則走勢不一。

前一天美股標準普爾500指數收盤再創新高，對亞股投資人帶來正面鼓舞；包括美國經濟成長和就業市場的一連串數據，可望讓市場一窺聯邦準備理事會（Fed）的利率動向。

上海和香港股市今天連續第3天上漲，市場期待北京宣布將調降存款準備金率後，將對低迷的經濟提供更多的協助。

中國宣布將於2月5日調降銀行存款準備金率0.5個百分點，為去年9月以來首見，降幅為往常的兩倍。分析師指出，此舉顯示官員對經濟前景日益憂心。

上海股市漲幅逾3%，香港股市繼前兩個交易日累計近6%漲幅後，今天也勁揚。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）全球市場分析師克萊格（Kerry Craig）告訴彭博電視：「從目前跌掉的市值來看，中國（市場）仍值得關注。」

「我們若真看到後續更多政策宣布，短期可能會有反彈漲勢。」

近日從30年高點回跌的日股今天收盤持平在36236.47點。港股恆生指數收漲2.0%，收在16211.96點。上海綜合股價指數收漲3.03%，收在2906.11點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨和威靈頓股市都收漲。新加坡、雅加達和馬尼拉股市皆收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130125