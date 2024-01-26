英業達拓展海外生產地 非中國NB產能估占10%

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（中央社記者江明晏台北26日電）因應美中貿易戰，英業達積極拓展海外產能，在馬來西亞、越南、泰國、墨西哥、捷克都有布局；但中國仍是NB主要生產地，非中國生產地占比估10%，而5G部分產品已從上海移至台灣桃園廠生產。

美中經貿衝突，全球供應鏈生產朝向China Plus One（中國加一）策略轉移，英業達的全球布局也已針對不同客戶與業務需求，展開產能重組。

英業達總經理蔡枝安今天在集團旺年會前受訪表示，英業達全球布局目前已到一個段落，除了在中國上海、重慶、南京擁有據點，海外部分在馬來西亞、越南、泰國、墨西哥、捷克都有布局。

蔡枝安指出，中國還是NB主要生產地，「如果沒有中美衝突，中國還是最適生產基地」，是否遷移、仍涉及客戶想法和產品重要性，例如伺服器涉及安全性，因此一部分已轉往台灣、墨西哥與東南亞。

在泰國部分，他表示，泰國新建工廠將於今年底完工，取得客戶認證，2025年首季生產；目前在泰國已有租用廠房生產NB，預計明年中可在新建廠房生產；伺服器部分預計在明年底前，但2025年底、2026年才會達到大規模量產，目前需求還沒有那麼旺。

蔡枝安強調，即使東南亞產能增加，非中國生產比重也不會超過15%，2024年、2025年還是以中國生產為主。

英業達10多年前就投資墨西哥，除既有NB生產，新廠房將完工，主要生產伺服器、車用電子，預估2025年第2季將跨入量產。

英華達總經理何代水透露，越南廠和馬來西亞廠已完備，將對生產成本有所助益，檳城為主的北馬地區，聲學工業齊備，東南亞最大封測基地也在此，因此會生產聲學相關業務；越南廠位在河內，距離中國較近，供應鏈也完備，主要聚焦生產穿戴產品。

至於5G相關產品，因客戶來自美國，在台生產可避免政治議題，現已將後段生產從上海移至台灣桃園廠，原本在南京生產的5G相關模組，也移到馬來西亞生產。

英業達今年資本支出估計4億到4.5億美元，比預估的增加，主要來自海外布局拓展。

此外，英業達子公司英華達以往偏重消費性電子產品，2023年表現確實不好，但由於基期低，2024年會有雙位數成長，看好電競產品遊戲耳機等，受惠美國5G基礎建設，5G是另一成長動能，無線揚聲器也可期待。（編輯：翟思嘉）1130126