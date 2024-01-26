英業達：AI伺服器今年翻倍 2027年車載拚千億營收

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（中央社記者江明晏台北26日電）英業達認為，2024還是有挑戰的一年，估營運可達個位數百分比成長，伺服器業務則達雙位數百分比成長，其中AI伺服器數量將倍數增加，今年占比將超過10%；新事業部分看好車載領域，2027年力拚千億營收。

英業達今天舉行2024集團旺年會，總經理蔡枝安在會前受訪時表示，受到大環境影響，英業達2023年營業額比前年下降5%左右，降幅相對平緩，其中筆記型電腦（NB）業績較前年持平，儘管AI（人工智慧）需求很高，但受到大環境需求下滑影響，伺服器下滑8%左右。

展望2024年，蔡枝安表示，根據市場與產業預測，英業達營運可望達到個位數百分比成長，「但還是有挑戰的一年」，主要來自2024年雖然景氣回升，但開年後傳聞有很多海外企業裁員，市場狀況不容易預測，因此偏向謹慎保守。

蔡枝安指出，NB部分預估今年有個位數百分比成長，伺服器與子公司英華達預估有雙位數百分比成長；他坦言，美國禁令確實有造成影響，畢竟中國占比多，未來禁令有解，成長會繼續往上。

獲利方面，蔡枝安表示，近幾年英業達毛利率逐年提升，看好今年產品組合調整偏向高毛利產品，2024年毛利率也將進一步提升，期待在其他業務增加營業額，整體營運會是下半年比上半年好。

伺服器方面，蔡枝安說，一般伺服器預估是持平或小幅成長個位數百分比，而AI去年占伺服器業務5到6%，今年可望占比超過10%，AI伺服器數量上將是倍數成長，營業額會更高。

針對AI PC，個人電腦事業群總經理張輝指出，今年不論何種架構，英業達針對AI PC的布局都到位，將按照既定行程進行，在今年按時量產，但2024年出貨主力還是傳統PC。

張輝表示，AI是觸發市場成長的新興產品，還有一段時間需要醞釀和消化，「2024年是AI PC醞釀期，預估2025年到2026年才會有明顯成果」，現在要預測比重還太早。

英業達創辦人葉國一之子葉力誠，今天首度以董事長身分出席旺年會。葉力誠表示，英業達發展新事業，對車載領域動能很有信心，從2017年開始布局，預料今年會比去年顯著成長，並看好2025年、2026年大幅提升，2027年目標車載業務將貢獻千億營收。

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英業達近年投入研發自製晶片IP，葉力誠表示，IP部分已有小部分成果，屬於晶片當中很小的區塊，目前已有客戶放入設計，銷售對象與PC、NB產品相關，希望與客戶共創雙贏；另有AIoT業務主攻車載日本客戶，以後裝市場為主，邊緣AI、5G、6G與低軌衛星都也都是目標，希望未來穩定成長。

此外，葉力誠指出，集團員工年終預估兩個月起跳，績優員工可望往上增加，加薪計畫也有在規劃。（編輯：林興盟）1130126