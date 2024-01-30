聯發科新竹高鐵大樓開工 鄭文燦：全力支持IC設計

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（中央社記者張建中新竹30日電）行政院副院長鄭文燦今天出席聯發科新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，他表示，半導體產業、IC設計產業讓台灣在世界發光發亮，全世界前10大IC設計公司中有3家在台灣，聯發科是其中的領航者，政府將全力支持IC設計產業。

鄭文燦接受媒體訪問表示，聯發科擴大對台灣投資具有指標性意義，特別在高鐵新竹站，在此南來北往非常方便，將來是非常好的研發中心。

鄭文燦強調，政府會全力支持IC設計產業，政府目前有產創條例投資抵減方案，還有晶創計畫，並會持續投資。

有關行政院於2024大選後核定台中捷運藍線，鄭文燦在答覆媒體相關提問時表示，行政院長陳建仁於選舉前就公開宣布支持台中藍線綠線捷運建設。

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他說，主要是先前的錯誤設計必須更正，現在採取的方案已與台中市政府達成共識，鐵路採取高架化，捷運在第3層，兼顧車站進出；百年建設要週延規劃，錯誤必須要更正，全力支持台中不會改變。

至於民進黨主席、總統當選人賴清德日前表示，未來組閣、各部會首長不會完全都是民進黨人，鄭文燦表示，支持賴清德開創新局，人事布局會有完整考量。（編輯：郭無患）1130130