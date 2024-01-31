亞德客線性滑軌出貨看倍增 氣動元件業績看增逾1成

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天預估，今年線性滑軌出貨可較去年倍增，今年氣動元件業績成長幅度可超過10%。法人預期，今年亞德客-KY整體業績目標年成長10%至20%區間。

亞德客-KY下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，亞德客-KY集團副總經理曹永祥指出，電子應用需求可較以往3年好，車用未來數年相對強，電池和能源照明產業應用成長幅度短期將趨緩，待產能過剩去化和需求回穩，預期今年電池產業需求仍可較去年略佳，至於日圓貶值並不會影響亞德客-KY產品競爭力。

在線性滑軌產品，曹永祥表示，市場競爭較以往數月更激烈，需求有趨緩跡象，儘管不少同業採取價格戰以去化庫存，去年第4季亞德客-KY維持線性滑軌產品價格，部分同業客戶有轉單到亞德客-KY，預估今年線性滑軌出貨可較去年倍增。

法人指出，去年亞德客-KY出貨給第三方供應商的線性滑軌產品，營業額約人民幣4.4億元。

展望今年營運，亞德客-KY預估，今年氣動元件出貨可較去年佳，市場需求狀況較原先預期樂觀，預期氣動元件產業今年成長幅度約5%以內，今年亞德客氣動元件業績成長幅度可超過10%。

觀察線性滑軌稼動率，亞德客-KY指出，線性滑軌稼動率約40%至50%，預估稼動率可隨著業績提升，今年線性滑軌稼動率可較去年增加。

法人預期，亞德客-KY今年線性滑軌業績可到人民幣8億元，今年亞德客-KY整體業績目標年成長10%至20%區間，營益率可超過30%。

法人指出，亞德客-KY在線性滑軌的年產能已到人民幣20億元，預期到2025年中，亞德客-KY不會再擴充線性滑軌產能，若稼動率提高至60%至70%，線性滑軌毛利率可提升至40%，稼動率若到80%至90%，線性滑軌毛利率可到50%。

展望今年資本支出，法人預估亞德客-KY今年資本支出規模約新台幣20億元至30億元，亞德客-KY短期內並無併購計畫。

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亞德客-KY自結去年第4季合併營收新台幣73.55億元，季減2.7%，年增17%，去年第4季毛利率47.06%，季增和年增各0.7個百分點，去年第4季營業利益率29.32%，和去年第3季與2022年同期相當，去年第4季稅後獲利16.99億元，較去年第3季19.4億元減少12.4%，仍是歷年同期新高，單季每股基本純益8.5元，低於去年第3季9.7元，優於2022年同期EPS 6.71元。

累計去年亞德客-KY自結合併營收298.27億元，年增14%，創歷史新高，去年毛利率46.12%、營益率29.67%，均較2022年增加，去年稅後獲利69.66億元，創歷史新高，年增15.8%，去年每股基本純益34.83元，優於2022年EPS 30.07元。（編輯：林興盟）1130131