環旭去年獲利年減36% 今年首季營收拚持平

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子今天公布去年獲利人民幣19.48億元，年減36%，預估第1季營收較去年同期持平，營業利益率較去年同期小幅下降。

環旭上午公布去年度財報，全年營收人民幣607.92億元，較2022年685.16億元下滑11.27%，去年獲利人民幣19.48億元，較2022年30.6億元減少36.34%，去年每股基本純益人民幣0.89元，低於2022年EPS 1.4元。

環旭指出，去年營收變動，主要反映全球景氣及終端市場需求變化，通訊類及消費電子類產品因需求不振，營收年減，雲端及儲存類產品因需求結構性調整，較2022年降幅較大，汽車電子及醫療電子類產品持續成長，主要是拓展新客戶及客戶需求增加。

觀察獲利下滑，環旭分析，去年營收下降，材料成本比重增加，匯兌收益減少，營業利益和稅後獲利下降幅度，超過營收降幅。

展望今年第1季營運，環旭預估第1季營收較去年同期持平，持續投資海外業務，折舊和人工成本相對較高，預期第1季營業利益率較去年同期小幅下降。

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環旭看好人工智慧（AI）在雲端儲存和消費電子應用，預估今年交換機業務成長可期，預期未來3年雲端儲存項目業務可成長50%。在海外布局，環旭墨西哥和波蘭新廠預期今年中期完工投產，未來3年環旭整體產能將增加50%。

根據資料，去年通訊類占環旭整體營收比重35.8%，消費電子類占比31.6%，工業類占比13.4%，雲端和儲存類占比8.8%，汽車電子類占比8.4%，醫療電子類占比0.6%。（編輯：楊蘭軒）1130201